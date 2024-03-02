  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۰۴

عملیات موفق رزمندگان فلسطینی علیه نظامیان صهیونیست درکرانه باختری

عملیات موفق رزمندگان فلسطینی علیه نظامیان صهیونیست درکرانه باختری

نیروهای مقاومت فلسطین در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی به کرانه باختری میدان را ترک نکرده و برای مقابله با این تجاوز نظامیان صهیونیست وارد عمل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گزارش‌های رسانه‌ای از وقوع درگیری‌های شدید میان نیروهای فلسطینی و اشغالگران متجاوز در شهر نابلس حکایت دارد.

گردان نابلس ساعتی قبل اعلام کرد که رزمندگان فلسطینی موفق شدند به صورت قابل توجهی نظامیان صهیونیست را در این شهر هدف قرار دهند.

این عملیات نیروهای فلسطینی با تیراندازی به سمت صهیونیست‌ها و پرتاب نارنجک صورت گرفت و در جریان آن تجهیزات جنگی نظامیان صهیونیست منهدم شدند.

علاوه بر این رزمندگان فلسطینی عناصر صهیونیست را در روستای جبع واقع در جنوب جنین هدف عملیات خود قرار دادند.

نظامیان صهیونیست در سایه وقوع این درگیری‌ها و ایستادگی نیروهای فلسطینی مجبور به ترک روستای جبع شدند.

عناصر متجاوز بعد از حمله سه ساعته به شهر قلقیلیه از بخش‌های مختلف این شهر نیز عقب نشینی کردند.

کد مطلب 6043515

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه