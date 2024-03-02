عملیات موفق رزمندگان فلسطینی علیه نظامیان صهیونیست درکرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گزارش‌های رسانه‌ای از وقوع درگیری‌های شدید میان نیروهای فلسطینی و اشغالگران متجاوز در شهر نابلس حکایت دارد.

گردان نابلس ساعتی قبل اعلام کرد که رزمندگان فلسطینی موفق شدند به صورت قابل توجهی نظامیان صهیونیست را در این شهر هدف قرار دهند.

این عملیات نیروهای فلسطینی با تیراندازی به سمت صهیونیست‌ها و پرتاب نارنجک صورت گرفت و در جریان آن تجهیزات جنگی نظامیان صهیونیست منهدم شدند.

علاوه بر این رزمندگان فلسطینی عناصر صهیونیست را در روستای جبع واقع در جنوب جنین هدف عملیات خود قرار دادند.

نظامیان صهیونیست در سایه وقوع این درگیری‌ها و ایستادگی نیروهای فلسطینی مجبور به ترک روستای جبع شدند.

عناصر متجاوز بعد از حمله سه ساعته به شهر قلقیلیه از بخش‌های مختلف این شهر نیز عقب نشینی کردند.