نتیجه شمارش ۸۲ درصد شعب مشهد و کلات

به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری صبح شنبه در جلسه اعلام نتایج اولیه انتخابات شهرستان مشهد اظهار کرد: از تعداد صندوق‌های حوزه انتخابیه مشهد و کلات ۱۵۱۸ صندوق تا این لحظه یعنی ۸۲ درصد شعب شمارش شدند.

فرماندار مشهد گفت: نصرالله پژمانفر ۱۸۹ هزار و ۶۶۵ رأی، میثم ظهوریان ۱۴۰ هزار و ۲۲۹ رأی، علی اصغر نخعی راد ۱۱۱ هزار و ۲۷۲، احسان عظیمی راد ۷۴ هزار و ۷۰۴، کاظم معتمدی‌فر ۷۱ هزار و ۹۲۵ رأی، حسنعلی اخلاقی امیری ۶۵ هزار و ۸۵۰ رأی، جواد کریمی قدوسی ۵۱ هزار و ۷۲۰ رأی، فاطمه رحمانی ۴۱ هزار و ۵۰۲ رأی و فرزانه نجفی ۳۲ هزار و ۷۰ رأی است.

نتایج اولیه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در خراسان رضوی

وی همچنین نتایج اولیه انتخابات مجلس خبرگان را با اعلام سیداحمد حسینی ۹۱۶ هزار و ۷۸۴ رأی، سیدمجتبی حسینی ۷۵۸ هزار و ۶۵۵ رأی، احمد علم الهدی ۶۹۱ هزار و ۵۶۸ رأی، حسن عالمی ۶۵۰ هزار و ۹۸ رأی، سیدمحمدرضا مدرسی ۶۱۳ هزار و ۷۹۴ رأی، غلامرضا مقیسه ۵۳۸ هزار و ۸۷۲ رأی، علیرضا صدر حسینی ۴۹۶ هزار و ۱۶۱ رأی و علی محمدی ۳۸۱ و ۲۴۵ رأی عنوان کرد.

داوری با اعلام نتایج آرا در حوزه انتخابیه مشهد و کلات اظهار کرد: مجموع آرا مأخوذه در حوزه انتخابیه مشهد و کلات مجموع آرا ۹۶۷ هزار و ۷۶۶ رأی که درصد مشارکت ۴۰.۲۷ داشته‌اند.

فرماندار مشهد افزود: تعداد مجموع آرا ماخوده در مشهد و کلات ۹۲۸ هزار ۱۶۶ رأی است.

وی ادامه داد: حوزه انتخابیه مشهد ۱۵۱۸ صندوق داشته است. ۸۲ درصد شعب شمارش شده‌اند.

داوری در ادامه افزود: مشارکت در انتخابات نشانه همت و غیرت مردم است علی رغم توطئه‌های دشمن به میدان آمدند و حماسه دیگر خلق کردند.

فرماندار مشهد بیان کرد :۸۲ درصد صندوق هدی شعب اخذ رأی شمارش و مابقی در حال شمارش است و به محض اینکه سایر صندوق‌ها شمارش شد نتیجه را اعلام می‌کنیم.

وی اظهار کرد: نتایج موقت است و به میزان رأی که شمارش شده و مابقی در مراحل بعدی اعلام خواهد شد.