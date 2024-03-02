به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد مهدی طارمی در تیم پورتو و «کیلیان امباپه» در «پاری سن ژرمن» در شرایط مشابهی قرار گرفته اند. این دو بازیکن قراردادشان در پایان فصل به پایان می‌رسد و طارمی قرار است به اینتر ایتالیا برود و امباپه هم زمزمه‌های پیوستنش به رئال مادرید به گوش می‌رسد اما آنچه که قطعی است هیچ کدام قصد ندارند قراردادشان را با تیم‌های کنونی خود تمدید کنند و همین مساله شرایط پیچیده‌ای را برای هر دو بازیکن رقم زده است.

اینکه مهدی طارمی در یکی دیدار بازی را از روی نیمکت آغاز کند و تا انتهای بازی فرصت حضور در زمین را پیدا نکند امری بی سابقه بود اما در هفته‌های اخیر این اتفاق برای طارمی رقم خورد و در این تیم «اوانیلسون» جای طارمی را به عنوان مهاجم اصلی گرفته است.

«سرجیو کونسیسائو» سرمربی پورتو در اظهار نظری در خصوص شرایط طارمی گفته بود که این تیم باید به نبود طارمی عادت کند و به نظر می‌رسد این مربی قصد دارد با جایگزینی اوانیلسون با طارمی شرایط را از اکنون برای فصل آینده که طارمی را در اختیار نخواهد داشت آماده کند و بتواند اوانیلسون را به مهاجمی طراز اول تبدیل کند.

نکته قابل توجه این است که «کیلیان امباپه» در رئال مادرید هم در حال حاضر در چنین شرایطی به سر می‌برد. این ستاره فرانسوی در هفته بیست و یکم لیگ یک فرانسه در دیدار برابر لیل نیمکت نشین بود و فرصت بازی به او نرسید. «لوییز انریکه» سرمربی «پاری سن ژرمن» در دیدار اخیر این تیم برابر موناکو هم امباپه را در ترکیب اصلی قرار داد اما او را در دقیقه ۴۶ بیرون کشید.

انریکه در کنفرانس خبری در پایان این دیدار در پاسخ به سوالی در خصوص حضور امباپه در زمین گفت: این تصمیم به طور کامل به عهده من است. امباپه دیر یا زود از جمع ما جدا می‌شود و باید خودمان را به بازی کردن بدون حضور او عادت دهیم. هدف من به عنوان سرمربی این است که منافع باشگاه را تأمین کنم.