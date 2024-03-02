به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اصغر شریفی با اشاره به نزدیکی ایام تعطیلات نوروز گفت: از آنجایی که به تعطیلات نوروز نزدیک می‌شویم و در این ایام بیشتر شهروندان با خودروی شخصی خود به سفر می‌روند، لازم است برخی نکات درباره سالم بودن خودروها از حالا در نظر گرفته شود.

وی افزود: بررسی میزان آب شیشه شوی، آب رادیاتور، روغن، بازدید از باد چرخ‌ها و سالم بودن چراغ‌ها و برف پاک‌کن وسیله نقلیه از جمله مواردی است که خود راننده می‌تواند انجام دهد. همچنین بهتر است قبل از حرکت یک مکانیک و متخصص نیز خودرو را بررسی کند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: اما موضوع مهم اینجاست که برخی از رانندگان شاید نتوانند عیب قسمت‌هایی از وسیله نقلیه خود مانند جلوبندی خودرو، میزان کردن فرمان و… را برطرف کنند، بنابراین قبل از سفر و تا فرصت کافی در اختیار دارند، حتماً باید برای رفع این موارد به تعمیرگاه‌های مجاز یا نمایندگی‌های مرتبط مراجعه کرده، حتماً رفع نقص انجام داده و یک آچار کشی انجام دهند. در حال حاضر تقریباً دو هفته‌ای تا شروع تعطیلات باقی مانده که زمان مناسبی است تا رانندگان از وضعیت خودروی خود مطلع شوند و نسبت به رفع نواقص آن اقدام کنند.

شریفی گفت: خودرو به خودی خود حرکت نمی‌کند و به واسطه اراده و تصمیم راننده شروع به حرکت می‌کند و به دل جاده می‌رود؛ بنابراین این راننده است که نقش بسیار مهمی در تعیین نوع رانندگی و تصادفات و حوادث دارد و باید به شرایط روحی و جسمی و حالات راننده نیز توجه داشت. نکته مهم دیگر این است که رانندگان قبل از سفر باید هم از وضعیت جاده باید اطلاع داشته باشند و هم از وضعیت خودروی خود و نیز از اوضاع و احوال وضعیت روحی و جسمانی خود باید مطلع باشند.

شریفی ادامه داد: در طول سفر باید به این نکته نیز توجه داشت که راننده ربات نیست که او را به برق ماشین وصل کنند و به او برنامه حرکت و توقف و به مقصد رسیدن بدهند. بدن راننده نیاز به استراحت و مغز او نیاز به اکسیژن دارد؛ بنابراین هر چه راننده قبل و بین سفر استراحت داشته باشد رانندگی او بهتر و دقیق‌تر می‌شود.

وی معتقد است که برای سفرهای جاده‌ای و طولانی مدت اگر در یک خودرو، چند راننده حضور داشته باشند؛ چون امکان استراحت بیشتر راننده و تعویض در طول مسیر وجود دارد؛ کمتر تصادف رخ می‌دهد.

وی در ادامه گفت: البته باید به این نکته نیز توجه کرد که مسابقه‌ای در رانندگی برگزار نشود و همه رانندگان قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند. متأسفانه مواردی داشتیم که پدر خانواده برای استراحت خودرو را تحویل پسر خود که رانندگی بلد بود داده اما پسر جوان با تخطی از سرعت مجاز باعث واژگونی خودرو و ایجاد صدمات غیرقابل جبران به خانواده‌اش شده است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به نقص‌های فنی خودروها ادامه داد: در برخی تصادفات شاهد هستیم که خودرو دارای نقص فنی بوده و این نقص باعث تصادف شده است.

وی با اشاره به اینکه کدام قسمت‌های خودرو برای نقص فنی بررسی می‌شود؛ افزود: کارشناسان می‌توانند با بررسی جلوبندی خودرو، میزان فرمان، تایرها، جعبه دنده و ترمزها، باطری، فرمان، چرخ‌ها و لاستیک‌ها به نقص فنی مؤثر در حادثه دست یابند. همچنین بحث تایرها، جعبه دنده و ترمزها، باطری، فرمان در تصادفات بسیار مهم و نقص فنی آنها حائز اهمیت است. مردم دقت داشته باشند در تصادفاتی که اتفاق می‌افتد کارشناسان به این قسمت‌ها توجه بیشتری دارند و می‌بینند که این وسیله نقلیه نقص فنی مؤثر داشته است یا خیر؟

شریفی گفت: نقص فنی مؤثر یعنی اینکه این خودرو یک ایرادی داشته و راننده به طور مستمر با آن رانندگی کرده ولی به آن توجهی نداشته است. به عنوان مثال چرخ‌ها و لاستیک‌ها اگر فرسوده بوده و عاج آنها صاف باشد می‌تواند باعث بروز خیلی از تصادفات و انحراف خودرو از مسیر و راه شود. همچنین اگر لاستیک خودرو صاف باشد می‌تواند در طول سفر حوادثی را برای خود راننده و دیگر خودروها رقم بزند.

وی با اشاره به اینکه رانندگی در ایام برفی و بارانی با روزهای دیگر متفاوت است؛ افزود: برف‌پاک‌کن تأثیر مستقیمی بر روی دید رانندگان در حین رانندگی دارد بنابراین رانندگان باید قبل از سفر از درست کردن آنها مطمئن باشند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اینکه برخی نقص‌های فنی باعث نمره منفی می‌شوند گفت: در جدول رسیدگی به جرایم رانندگی اگر چراغ‌های خودرو مناسب نباشد یا از کار افتاده و سوخته باشد مصداق نقص فنی محسوب شده و حتی برای راننده آن نمره منفی تعلق می‌گیرد. بنابراین قبل از حرکت حتماً باید چراغ‌های جلو، عقب، چراغ ترمز، راهنماها را بررسی شده و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود.