به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسم‌زاده اظهار کرد: به دنبال حماسه روز گذشته مردم پای صندوق‌های رأی، شب گذشته نیروهای شهرداری سعی کردند چهره شهر را پیرایش کنند و امروز شاهد شهری پاک و تمیز هستیم و امیدواریم رفته‌رفته آماده نوروز و میزبانی از مسافران شویم.

وی ضمن تبریک ویژه به مردم برای اینکه با مشارکت خود در انتخابات کمک کردند تا بار دیگر در دنیا سربلند باشیم، افزود: این انتخابات امنیت و اقتداری را به ارمغان آورد و به‌طور قطعی دشمنان را مأیوس کرد و امیدواریم مقدمه‌ای برای پیشرفت کشور باشد.

شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: افرادی که به هر علتی در انتخابات شرکت نکردند، از ثمرات این حماسه یعنی اقتدار و امنیت ملی بهره‌مند خواهند شد و امیدوارم در انتخابات بعدی بتوانند این احساس غرور ملی را تجربه کنند و به کمک مردم و کشور بیایند.

قاسم‌زاده تاکید کرد: تبریک بسیار ویژه‌ای به‌عنوان شهردار از طرف مردم اصفهان به رهبر معظم انقلاب دارم که با درایت، خردمندی و راهنمایی خود، مردم را نسبت به این انتخابات واقف کردند و مردم نیز همچون همیشه گوش به فرمان رهبری، پای صندوق‌ها آمدند و نقش‌آفرینی کردند.

وی ادامه داد: هفته جاری روز درختکاری را در پیش‌رو داریم که ۱۱۰ هزار اصله نهال در شهر کاشته خواهد شد و تلاش می‌کنیم به‌رغم کمبود منابع آبی، اصفهان همچنان باغ‌شهر بماند، همچنین پیش‌بینی‌هایی از جمله استفاده از آب‌های خاکستری انجام شده است.

شهردار اصفهان گفت: در نصف‌جهان حدود ۶ هزار هکتار فضای سبز وجود دارد که پنج هزار هکتار آن تحت مراقبت شهرداری است و سعی کردیم از تک‌تک درختان شهر مراقبت کنیم تا شهروندان تنفس بهتری در شهر داشته باشند.