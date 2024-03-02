۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۰۳

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری:

مجلس خبرگان مطالبه‌گر حقوق مردمی باشد

اهواز- نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: مجلس خبرگان از ظرفیت‌های خود در راستای مطالبه‌گری درباره مطالبات به حق و عمومی مردم استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری درباره حضور پرشور مردم ایران به ویژه استان خوزستان در انتخابات یازدهم اسفندماه سال‌جاری پیامی را صادر کرد.

در این پیام آمده است: اکنون که با عنایت‌های ربانی، توجهات ویژه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و هدایتگری‌های حکیمانه مقام معظم رهبری ملت ایران در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ حماسه‌ای نو آفرید و تلاش‌های مذبوحانه دشمنان انقلاب اسلامی را بی‌اثر ساخت، و نمایندگان خود را به دوره ششم مجلس خبرگان رهبری و دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی فرستاد، پیشانی شکر خود را بر آستانه ربوبی می سایم و بالاترین مراتب تقدیر و تشکر خود را محضر شما شیرمردان و شیرزنان خوزستانی که در خلق آن حماسه شرکت فرموده‌اید تقدیم می‌دارم.

در این پیام گفته شده است: امیدوارم مجلس خبرگان این دوره در کنار وظیفه قانونی خود مربوط به رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، از ظرفیت‌های نهفته خود به عنوان حلقه وصل بین مردم و مسئولین بهتر و کامل‌تر از دوره‌های پیشین، در راستای مطالبه‌گری درباره مطالبات به حق و عمومی مردم استفاده نماید و با ارائه راه حل‌های مناسب یار و یاور مسئولین متعهد نظام باشد.

