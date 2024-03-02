به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری درباره حضور پرشور مردم ایران به ویژه استان خوزستان در انتخابات یازدهم اسفندماه سالجاری پیامی را صادر کرد.
در این پیام آمده است: اکنون که با عنایتهای ربانی، توجهات ویژه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و هدایتگریهای حکیمانه مقام معظم رهبری ملت ایران در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ حماسهای نو آفرید و تلاشهای مذبوحانه دشمنان انقلاب اسلامی را بیاثر ساخت، و نمایندگان خود را به دوره ششم مجلس خبرگان رهبری و دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی فرستاد، پیشانی شکر خود را بر آستانه ربوبی می سایم و بالاترین مراتب تقدیر و تشکر خود را محضر شما شیرمردان و شیرزنان خوزستانی که در خلق آن حماسه شرکت فرمودهاید تقدیم میدارم.
در این پیام گفته شده است: امیدوارم مجلس خبرگان این دوره در کنار وظیفه قانونی خود مربوط به رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، از ظرفیتهای نهفته خود به عنوان حلقه وصل بین مردم و مسئولین بهتر و کاملتر از دورههای پیشین، در راستای مطالبهگری درباره مطالبات به حق و عمومی مردم استفاده نماید و با ارائه راه حلهای مناسب یار و یاور مسئولین متعهد نظام باشد.
