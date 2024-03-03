جواد رمضانپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به هشدار سطح زرد که روز پنجشنبه صادر شد، از روز دوشنبه با ورود سامانه مدیترانه‌ای شرایط بارش بر روی منطقه اردستان مهیا است که بارش در نقاط مختلف شهرستان به صورت برف و باران پیش بینی می‌شود.

وی افزود: شرایط بارش برف و باران تا روز سه‌شنبه ادامه دارد و از روز چهارشنبه تا پایان هفته شرایط پایداری بر روی منطقه مهیا بوده همچنین روند دما در منطقه از روز دوشنبه تا پایان هفته افزایشی با شیب ملایم است.

رئیس اداره هواشناسی اردستان خاطرنشان کرد: سال زراعی امسال تا این لحظه ۱۰۰ میلی‌متر است درحالی که این میزان در بلند مدت ۷۰ میلی‌متر و سال گذشته ۹۵ میلی‌متر بوده که ۴۳ درصد بیشتر از میانگین بلند مدت بوده است.

رمضانپور یادآور شد: یک سال کامل آبی شهرستان ۱۲۳ میلی‌متر است، روال بارش‌ها اگر در ماه‌های پیش‌رو، تداوم داشته باشد باعث کاهش تنش آبی در شهرستان می‌شود اما باتوجه به خشکسالی‌های بلند مدت باید مدیریت منابع آبی در دستور کار قرار گیرد.