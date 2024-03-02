  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۰:۳۸

فرماندار مشهد:

نمایندگان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری مشخص شدند

نمایندگان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری مشخص شدند

مشهد- با اتمام فرآیند شمارش آرای انتخابات ۱۱ اسفندماه، نمایندگان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از اتمام فرآیند شمارش آرای انتخابات ۱۱ اسفندماه، نمایندگان استان خراسان رضوی در ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری مشخص شدند.

فرماندار مشهد با بیان اینکه در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان رهبری، هشت نامزد در حوزه انتخابیه استان خراسان رضوی حضور داشتند، گفت: پس از پایان یافتن شمارش آرا در همه حوزه‌های انتخابیه استان، سید احمد حسینی با ۹۹۰ هزار و ۹۰۷ رأی، سید مجتبی حسینی با ۸۱۸ هزار و ۷۳۸ رأی، سید احمد علم‌الهدی با ۷۴۶ هزار و ۶۴۱ رأی، حسن عالمی با ۷۰۰ هزار و ۱۲۸ رأی، سید محمدرضا مدرسی مصلی با ۶۶۷ هزار و ۶۳ رأی و غلامرضا مقیسه با ۵۸۰ هزار و ۳۵۲ رأی به عنوان نمایندگان استان خراسان رضوی به ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری راه یافتند.

کد مطلب 6044405

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها