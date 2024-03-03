به گزارش خبرنگار مهر، شهاب زاهدی در ابتدای فصل و به طور قرضی از باشگاه زوریا لوهانسک اوکراین راهی پرسپولیس شد و طبق اعلام این باشگاه قرارداد این بازیکن به مدت یک فصل بود. زاهدی در یک نیم فصل حضور در پرسپولیس توانست ۶ گل برای تیمش به ثمر برساند و بهترین گلزن سرخ‌ها شد.

اما در پایان نیم فصل با پیشنهاد باشگاه فوکوکا از «جِی لیگ» ژاپن مواجه شد و طی چند جلسه با مدیران پرسپولیس تصمیم به جدایی از این تیم گرفت تا به عنوان اولین بازیکن ایرانی راهی لیگ این کشور شود.

سایت «sakanowa» ژاپن در مورد انتقال زاهدی به باشگاه فوکوکا نوشت: این بازیکن ۲۸ ساله توانایی بازی در هر دو جناح چپ و راست را دارد. او در فصل جاری برای تیم سابق خود (پرسپولیس) ۶ گل به ثمر رسانده و در لیگ قهرمانان آسیا هم توانست یک بار دروازه حریفان را باز کند و همچنین یک پاس گل هم به نام خود به ثبت رساند.

انتقال این بازیکن به باشگاه فوکوکا می‌تواند هیجان‌انگیز باشد و راه حضور بازیکنان ایرانی به لیگ ژاپن را باز کند.