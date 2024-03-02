تکلیف مهاجم جدید برای پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، جدایی میلاد سرلک، محمد عمری، شهاب زاهدی و نبیل باهویی از پرسپولیس و کنار گذاشتن یاسین سلمانی و مرتضی پورعلی گنجی به دلیل مصدومیت از جمع بازیکنان این تیم با پیوستن عیسی آل‌کثیر، محمد خدابنده لو، ابوالفضل بابایی، اوستون ارونوف و عبدالکریم حسن در نقل و انتقالات نیم فصل همراه بود.

همین موضوع باعث خالی ماندن جای یک بازیکن در لیست ۱۹ نفره بزرگسال پرسپولیس شده است تا درخواست اوسمار ویه را برای جذب مهاجم را به همراه داشته باشد. سرمربی برزیلی پرسپولیس با تماشای فیلم بازی چهار بازیکن برزیلی، توگویی، آفریقایی و اروپایی نظر مثبتی نسبت به جذب آنها نداشت تا خواسته فنی‌اش را به باشگاه اعلام کند.

اوسمار ویه‌را بر خلاف ادعایی نظیر اصرار به بازگشت بازیکنانی همچون یورگن لوکادیا یا گادوین منشأ اعلام کرده است مهاجم بلندقامت می‌خواهد تا در تاکتیک‌های مدنظر کادر فنی قرار بگیرد.

همچنین ویه را بازیکنی را که در تیم باشگاهی خود فعال بوده است می‌خواهد تا درگیر آماده سازی بدنی مهاجم جدید و از دست رفتن چند بازی مهم دیگر در فصل جاری لیگ برتر نباشد. موردی که با توجه به پایان نقل و انتقالات فوتبال باشگاهی در دنیا و تنها فرصت این تیم برای خرید بازیکن آزاد، کار مدیران باشگاه را برای پیدا کردن گزینه مطلوب به دردسر انداخته است.