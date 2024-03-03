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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۵۳

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی خانه‌های فلسطینی‌ها را زیر آتش گرفتند

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی خانه‌های فلسطینی‌ها را زیر آتش گرفتند

حمله‌های هوایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی علیه خانه‌های مسکونی فلسطینی‌ها در نوار غزه طی بامداد امروز شدت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد ارتش رژیم صهیونیستی چندین خانه را در رفح، اردوگاه جبالیا و شمال شهر غزه بر سر ساکنان آن‌ها آوار کردند.

همچنین گزارش‌های رسانه‌ای از برجای ماندن دست کم ۱۴ شهید از جمله شش کودک و تعدادی زخمی و مفقودی در بمباران یک خانه سه طبقه در محله السلام واقع در شرق رفح حکایت دارد.

این در حالی است که توپخانه رژیم صهیونیستی به شدت خانه‌های مسکونی را در این منطقه زیر آتش حمله‌های خود قرار داده است.

در جریان بمباران یک خانه مسکونی در اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه دست کم هشت تن از شهروندان فلسطینی به شهادت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

بمباران یک خانه مسکونی در منطقه الصفطاوی واقع در شمال شهر غزه نیز تعدادی شهید و زخمی برجای گذاشته است.

علاوه بر این ارتش رژیم صهیونیستی به همراه تجهیزات جنگی منطقه القراره و شهر حمد را واقع در شمال غرب خان یونس تحت محاصره خود درآورده اند.

کد مطلب 6044484

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