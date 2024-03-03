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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۴:۵۷

منابع فلسطینی: حماس توافق جدید پیشنهادی آتش‌بس را بررسی می‌کند

منابع فلسطینی: حماس توافق جدید پیشنهادی آتش‌بس را بررسی می‌کند

منابع نزدیک به حماس گزارش دادند که هیات اعزامی حماس به قاهره تا ساعات آینده، پاسخ نهایی خود برای آتش‌بس در غزه را به میانجیگران ارائه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی پیشنهاد جدید اسراییل به حماس برای آتش بس و مذاکره بر سر آزادی اسرا، یک منبع نزدیک به حماس گزارش داد که یک هیات سیاسی حماس شامگاه شنبه به قاهره سفر خواهند کرد تا مذاکرات آتش بس موقت را از سر بگیرند.

شبکه اسکای نیوز انگلیس به نقل از این مقام نزدیک به حماس گزارش داد که حماس به زودی پاسخ نهایی خود به توافق پیشنهادی با رژیم صهیونیستی را به میانجی‌ها ارائه می‌کند.

بر اساس این گزارش، هیأتی از جنبش حماس در ساعات آینده با میانجیگران در مصر جلسه‌ای برگزار خواهد کرد.

انتظار می‌رود که در نشست ویژه هیات اعزامی حماس با مقامات مصری در قاهره، مسئولان جنبش حماس پیشنهاد جدید مذاکرات پاریس برای آتش بس با تل آویو را بررسی کنند و نظر نهایی خود را اعلام کنند.

از سوید یگر برخی منابع خبری مدعی شدند که اختلاف میان اسراییل و حماس بر سر مدت زمان آتش بس و تعداد اسرا است، زیرا حماس خواستار افزایش تعداد روزهای آتش بس و افزایش تعداد اسرای فلسطینی آزاد شده است، در حالی که تل آویو با اسامی اسرای فلسطینی که حماس می‌خواهد آزاد شوند، مخالفت کرده است.

پیشتر نیز، یک مقام ارشد دولت جو بایدن رییس جمهور آمریکا روز شنبه (به وقت محلی) در گفت‌وگو با خبرنگاران مدعی شد که رژیم اسراییل مفاد توافق جدید آتش‌بس ۶ هفته‌ای در غزه را پذیرفته و منتظر پاسخ حماس است.

کد مطلب 6044418

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