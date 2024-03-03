خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: حملههای هوایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه بخشهای مختلف نوار غزه به ویژه شهر خان یونس طی بامداد و صبح امروز به صورت وحشیانه ای تشدید شده است.
تبادل آتش در مرز لبنان و سرزمینهای اشغالی
منابع خبری از تبادل آتش در مرزهای لبنان و سرزمینهای اشغالی خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مرزهای لبنان و سرزمینهای اشغالی همچنان شاهد تبادل آتش میان ۲ طرف است. اداره اطلاعرسانی جنگی حزبالله لبنان با صدور بیانیهای اعلام کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱:۴۰ عصر امروز یکشنبه سوم مارس ۲۰۲۴ پس از رصد دقیق، گروهی از نظامیان صهیونیست را در برابر روستای الوزانی با تسلیحات مناسب هدف قرار دادند.
در ادامه این بیانیه آمده است: این اقدام رزمندگان مقاومت اسلامی، نظامیان دشمن را به شلیک گلولههای دودزا برای پوشش عملیات انتقال کشتهها و زخمیها از موقعیت هدف قرارگرفته با بالگرد، وا داشت.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد که گروهی از نظامیان ارتش این رژیم در منطقه اشغالی «معیان باروخ» واقع در اصبع الجلیل با موشک ضدزره هدف قرار داده شدهاند.
علاوه بر این یکی از مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در الجلیل غربی از سمت لبنان هدف گرفته شده است.
همچنین از سوی دیگر توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک الخیام واقع در بخش شرقی مرزهای جنوبی لبنان را با بمبهای فسفری و گلولههای توپخانه مورد هجوم قرار داد.
حمله موشکی حزبالله به تجهیزات جاسوسی رژیم صهیونیستی
حزبالله لبنان اعلام کرد که برای اعلام حمایت از ملت و مقاومت فلسطین، تجهیزات جاسوسی رژیم صهیونیستی را در پایگاه «المطله» هدف قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مقاومت اسلامی حزبالله لبنان اعلام کرد که یکی از پایگاههای نظامی رژیم صهیونیستی را در شمال فلسطین اشغالی هدف قرار داده است.
در بیانیه حزبالله در خصوص این عملیات آمده است: در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه و پشتیبانی از مقاومت دلاور و شریف آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۱:۲۰ ظهر امروز یکشنبه (به وقت محلی) تجهیزات جاسوسی رژیم صهیونیستی را در پایگاه «المطله» با سلاح مستقیم و با دقت هدف قرار دادند.
حزب الله لبنان قبل از این حمله، دو پایگاه «جل العلام» و «دبورانیت» رژیم اشغالگر را با موشکهای برکان هدف قرار داده بود.
ارتش رژیم صهیونیستی هم در پاسخ به این حمله منطقه الحمامص در اطراف شهرک الخیام واقع در جنوب لبنان را هدف حمله توپخانهای قرار داد.
امکان رسیدن به توافق آتشبس طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده
یک منبع وابسته به حماس در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه امکان رسیدن به توافق آتش بس در غزه طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده را دور از ذهن ندانست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، یک منبع وابسته به جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه تاکید کرد: امکان رسیدن به توافق آتش بس در غزه طی یک تا دو روز آینده وجود دارد به ویژه اگر رژیم صهیونیستی با مطالبات طرف فلسطینی موافقت کند.
وی در ادامه گفت و گو با فرانس پرس تاکید کرد: امروز یکشنبه دور جدید مذاکرات آتش بس در قاهره آغاز خواهد شد و مسیر برای رسیدن به توافق طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده وجود دارد.
این در حالی است که صبح امروز منابع مصری از ورود هیأت جنبش حماس به قاهره به ریاست خلیل الحیه از مقامات ارشد این جنبش خبر داده بودند.
پس از آن نیز هیأت هایی از مقامات قطر و آمریکا وارد قاهره شدند. بنابر اعلام منابع عبری در این دور از مذاکرات هیأت اسرائیلی حضور نخواهد داشت.
تلاش گسترده مصر برای برقراری آتشبس در غزه پیش از آغاز ماه رمضان
یک منبع مصری از تلاش گسترده مقامات قاهره برای تحقق آتش بس در غزه پیش از آغاز ماه مبارک رمضان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، یک منبع بلندپایه مصری در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه (فرانس پرس) تاکید کرد: مقامات مصری تلاشهای گستردهای برای برقراری آتش بس در غزه پیش از آغاز ماه رمضان به کار گرفته اند.
پیش از این یک منبع وابسته به حماس از امکان رسیدن به توافق آتش بس در غزه طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده خبر داده بود. وی در این باره گفت که اگر صهیونیستها با مطالبات طرف فلسطینی موافقت کنند، امکان تحقق توافق وجود دارد.
جنایت تازه صهیونیستها در دیرالبلح/ کاروان کمکها هدف قرار گرفت
منابع فلسطینی از جنایت جدید صهیونیست ها در منطقه دیرالبلح در مرکز نوار غزه خبر می دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانههای فلسطینی، منابع محلی امروز از جنایت تازه صهیونیستها در دیرالبلح خبر دادند که طی آن کامیون حامل کمکهای بشردوستانه هدف حمله قرار گرفته است.
بنابراین گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی در تازهترین جنایت خود در نوار غزه، یک کامیون حامل کمکهای بشردوستانه را در شهر دیر البلح در مرکز این باریکه بمباران کرد.
در این جنایت ۸ نفر شهید و شماری هم زخمی شدند. این کامیون وابسته به انجمن کویتی تکوین بوده است.
واکنش هلال احمر فلسطین به حمله صهیونیستها به کمکهای بشردوستانه
هلال احمر فلسطین با صدور بیانیه ای تاکید کرد که رژیم صهیونیستی محمولههای کمک بشردوستانه را به منظور تعمیق بحران ساکنان غزه، مورد هدف قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، هلال احمر فلسطین امروز یکشنبه در بیانیه ای تاکید کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی محمولههای کمکی را در نوار غزه با هدف تعمیق بحران ساکنان این باریکه هدف قرار میدهد.
رائد النمس سخنگوی هلال احمر در نوار غزه عنوان کرد که سیستم بهداشتی نوار غزه قادر به پاسخگویی به نیازهای ساکنان این باریکه نیست.
رائد النمس بیان کرد که کمکهای ارسالی به این باریکه متناسب با نیازهای این منطقه نیست.
النمس گفت سازمانهای بینالمللی به دلیل حملات ارتش رژیم صهیونیستی از هرگونه فعالیت و خدمات رسانی در نوار غزه عاجز و ناتوانند.
عصر امروز منابع محلی در شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه از بمباران یک محموله کمک های بشردوستانه از سوی رژیم صهیونیستی خبر داده بودند.
تانکهای رژیم صهیونیستی دهها نفر را زنده در غزه زیر گرفتهاند
ناظر حقوق بشر اروپا - مدیترانه اعلام کرد که تانک های اسراییلی عمدا دهها فلسطینی را زنده در نوار غزه زیر گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ناظر حقوق بشر اروپا - مدیترانه تأیید کرد که تانکهای اسرائیلی عمداً دهها فلسطینی را زنده در مناطق مختلف نوار غزه زیر گرفتهاند.
این مرکز حقوق بشری همچنین اعلام کرد که قتل یک جوان فلسطینی بهدست ارتش اشغالگر را که در ۲۹ فوریه گذشته در محله الزیتون شهر غزه پس از دستگیری و بستن دستانش با دستبندهای پلاستیکی عمداً با خودرو زیر گرفته شد، ثبت کرده است
ناظر حقوق بشر اروپا - مدیترانه در ادامه گزارش خود افزود که حادثهای را به صورت مستند ثبت کرده است که در آن یک تانک اسرائیلی در روز ۲۳ ژانویه گذشته یک چادر آوارگان را در منطقه برجهای «طیبه» در شهر خانیونس در جنوب نوار غزه که در آن یک خانواده خوابیده بودند، زیر گرفته و در این جنایت یک فلسطینی و دختر بزرگش به شهادت رسیده و سه فرزند او و همسرش مجروح شدند.
این خبر در حالی است که وزارت بهداشت فلسطین امروز یکشنبه با صدور بیانیهای از افزایش شمار شهدای جنگ علیه غزه به ۳۰ هزار و ۴۱۰ هزار نفر خبر داد.، شمار مجروحان نیز به ۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر رسیده است.
فراخوان گروههای فلسطینی برای آغاز «طوفان رمضان»
گروههای فلسطینی به صورت منسجم خواستار بسیج ضد صهیونیستی جهانی در ماه مبارک رمضان برای تحریم این رژیم و افزایش فشار بر آن جهت توقف نسلکشی در غزه شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، گروههای مقاومت فلسطین با صدور بیانیهای مشترک حمایت کامل خود را از اعتراضات بینالمللی تحت عنوان طوفان جهانی در طول ماه مبارک رمضان ضد رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
گروههای مقاومت از وجدانهای بیدار جهانی خواستند تا بزرگترین تحرک رسمی و مردمی در جهان را در سطح ملی و منطقهای و بین المللی طی ماه مبارک رمضان به کار بگیرند تا عدالت آرمان فلسطین پیروز شده و فشارها برای توقف نسل کشی و کشتار جمعی مردم در غزه افزایش پیدا کند و توطئههای اشغالگران صهیونیست با شکست مواجه شود.
گروههای فلسطینی درخواست کردند که این تحرکات شامل تمامی انواع تحریم علیه صهیونیستها و قطع کمکهای امدادی به اشغالگران شده و اعتصاب در میادین شهری و برپایی راهپیمایی در تمامی پایتختها و شهرهای جهان را نیز در بر گیرد.
این گروهها در بیانیه خود بر حق ملت فلسطین در رسیدن به آزادی و تعیین سرنوشت و بازگشت به اراضی و سرزمین خود و برپایی دولت مستقل به پایتختی قدس شریف تاکید کردند.
ملت فلسطین همچنین حمایت مطلق خود از مقاومت در برابر اشغالگری صهیونیستی و اخراج آن از اراضی فلسطین را مورد تاکید قرار داده و بر ضرورت فعالسازی مقاومت در تمامی اشکال خود در همه عرصهها و جبههها در طول ماه مبارک رمضان تاکید کردند تا تحرک جهانی برای پیروزی فلسطین و آرمان عادلانه فلسطین شکل گیرد.
دیشب «ابوحمزه» سخنگوی نظامی جهاداسلامی در سخنانی از همه ملتهای عربی و اسلامی خواست تا در ماه مبارک رمضان یک بسیج عمومی بزرگ برای دفاع از مردم فلسطین و غزه ترتیب دهند و ماه رمضان را تبدیل به ماه وحشت اشغالگران کنند.
اوضاع فاجعهبار بیمارستان امل پس از ۴۲ روز محاصره
جمعیت هلال احمر اعلام کرد که ۴۲ روز محاصره و حمله صهیونیستها به بیمارستان امل در خان یونس فاجعه بهداشتی در این بیمارستان را پیچیده تر کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جمعیت هلال احمر فلسطین با صدور بیانیهای اعلام کرد که ادامه محاصره و حملات رژیم صهیونیستی به بیمارستان امل وابسته به جمعیت هلال احمر در شهر خان یونس برای چهل و دومین روز متوالی باعث پیچیدهتر شدن اوضاع فاجعه بار این بیمارستان شده و مشکلات زیر را به بار آورده است.
بنابراین گزارش، ذخیره غذای این بیمارستان برای بیش از یک هفته کافی نیست، همچنین میزان سوخت موجود در بیمارستان برای فعال نگه داشتن ژنراتور آن تنها یک هفته کافی است.
از سوی دیگر، میزان آب شرب باقیمانده در بیمارستان امل فقط برای سه روز کافی است. انتشار بیماریهای مسری میان آوارگان به علت تراکم زبالهها در بیمارستان و فقدان نیازمندیهای اساسی برخی گروههای ویژه از جمله شیر و پوشک نوزادان و افراد سالخورده از دیگر ابعاد این فاجعه پزشکی است. علاوه بر اینکه پایان یافتن ملزومات پزشکی و داروهای ویژه به خصوص داروهای مربوط به بیماریهای مزمن و لوازم آزمایشگاهی را نیز باید به این مشکلات اضافه کرد.
البته این تمام فاجعه نیست و ادامه استقرار نظامی رژیم صهیونیستی در اطراف بیمارستان امل مانع از تردد آزادانه کادر درمان در خارج از ساختمان میشود. به نحوی که حمله موشکی و تیراندازی مستمر به اطراف بیمارستان یا ساختمان بیمارستان باعث به خطر افتادن جان بیماران و کادر پزشکی شده و نقل و انتقال آنها را در بین طبقات بیمارستان برای پیگیری اوضاع بیماران با مشکل مواجه میکند.
۲۴۰۰۰۰۰ فلسطینی در نوار غزه از کمبود شدید مواد غذایی رنج میبرند
دفتر رسانه ای دولت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه ای از وضعیت فوق بحرانی گرسنگی اهالی نوار غزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه قدس الاخباریه، دفتر رسانهای دولت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیهای اعلام کرد: در شرایط کنونی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در نوار غزه از کمبود شدید مواد غذایی رنج میبرند و قحطی در استانهای شمالی و شهر غزه در حال شدت گرفتن است.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: این فاجعه به قیمت جان باختن کودکان تمام شده و تاکنون ۱۵ کودک فلسطینی در اثر گرسنگی و سو تغذیه شدید جان خود را از دست داده اند. همچنین بحران فقدان آب آشامیدنی جان بیش از ۷۰۰ هزار نفر از اهالی غزه را که توأمان از گرسنگی شدید رنج میبرند، در معرض خطر جدی قرار داده است.
دفتر رسانهای دولت فلسطین در نوار غزه تاکید کرد: برخی کشورها کمکهای هوایی از طریق هواپیما به غزه داشته اند، اما همه میدانند که این بهترین راه برای کمک رسانی به مردم نوار غزه نیست و از طرفی این کمکها جوابگوی نیازهای شدید و حیاتی اهالی غزه نیست. ما معتقدیم کشورهایی وجود دارند که با نیت خیر کمکهای هوایی انجام داده اند و اما کشورهایی نظیر آمریکا هم هستند که با نیتهای مخرب و شیطنت آمیز پرتابهای هوایی را انجام داده اند. ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای دیگر در واقع در جنگ علیه غزه مشارکت دارند و اشغالگران را کمکهای تسلیحاتی و ارائه چراغ سبز به ارتکاب جنایات بیشتر علیه ملت فلسطین ترغیب میکنند.
دفتر رسانهای دولت فلسطین تاکید کرد: عملیات پرتاب کمکهای هوایی و چشم پوشی از ورود این کمکها از گذرگاههای زمینی در چارچوب دور زدن راهحلهای اصلی بحران نوار غزه است. کمکهای هوایی اقداماتی نمایشی و تبلیغاتی است و فایدهای جدی برای از بین بردن بحرانهای حاکم بر غزه ندارد.
دفتر رسانهای دولت فلسطین در نوار غزه سیاست بستن گذرگاههای زمینی به روی کاروانهای کمکهای بشردوستانه، کمکهای امدادی و غذایی را جنایت جنگی دانست و تاکید کرد که این گونه اقدامات ناقض قوانین بینالمللی، حقوق بشردوستانه بینالمللی و تمامی کنوانسیونهای بینالمللی است.
گفتنی است منابع فلسطینی گزارش دادند که کمکهای ارسال شده برای مردم غزه از طریق هوایی به اندازه محموله دو کامیون هم نبوده و فقط جبنه نمایشی داشته است.
آمار کودکان فلسطینی که بر اثر گرسنگی شهید شدهاند، افزایش یافت
تعداد کودکان فلسطینی که در اثر گرسنگی در بیمارستان کمال عدوان به شهادت رسیدند به ۱۵ تن افزایش پیدا کرد.
پیش از این سخنگوی وزارت بهداشت نوار غزه تصریح کرده بود: اشغالگران صهیونیست یک جنگ جدید علیه ساکنان نوار غزه به نام جنگ گرسنگی راه انداخته اند.
وی افزود: تعداد شهروندان فلسطینی که در اثر گرسنگی جان خود را از دست میدهند در حال افزایش است. کودکان فلسطینی بخش قابل توجهی از این شهدا را تشکیل میدهند. این مسوول فلسطینی اضافه کرد: کودکانی که در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند در معرض مرگ بر اثر گرسنگی قرار دارند.
وی بیان کرد: اشغالگران صهیونیست مانع فعالیت تمام نهادهای بشردوستانه و ارسال کمکهای انسانی به نوار غزه میشوند. سیستم بهداشتی در شمال نوار غزه به ویژه بعد از توقف فعالیت بیمارستان کمال عدوان به صورت کامل فلج شده است.
انتقاد رییسجمهور قبرس از نفاق کشورهای ابرقدرت در قبال جنگ غزه
«آرسین تاتار» رییسجمهور قبرس شمالی گفت که برخی از کشورهای بزرگ جهان در قبال قتلعام اسرائیل در نوار غزه «مواضع ریاکارانه و استانداردهای دوگانه» دارند.
رئیسجمهور قبرس شمالی این مطلب را در گفتگو با خبرگزاری آناتولی در حاشیه شرکت در سومین مجمع دیپلماتیک آنتالیا با حضور کشورهای ترکزبان که از روز جمعه در استان آنتالیا در جنوب ترکیه آغاز شده و تا امروز یکشنبه ادامه دارد، اظهار داشت.
تاتار همچنین حمله اسرائیل به غیرنظامیانی را که منتظر دریافت کمکهای بشردوستانه در غزه بودند، محکوم کرد.
به گفته وزارت بهداشت نوار غزه، نظامیان رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه به سمت فلسطینیهایی که در میدان النابلسی در جنوب شهر غزه که منتظر کامیونهای حامل کمکهای بشردوستانه و غذا بودند، تیراندازی کردند که بر اثر آن ۱۱۷ فلسطینی شهید و ۷۶۰ نفر دیگر زخمی شدند.
افزایش شمار شهدای غزه/ ۹ قتل عام دیگر طی ۲۴ ساعت اخیر
وزارت بهداشت فلسطین امروز یکشنبه با صدور بیانیهای از افزایش شمار شهدای جنگ علیه غزه به ۳۰ هزار و ۴۱۰ هزار نفر خبر داد.، شمار مجروحان نیز به ۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر رسیده است.
بنابر این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت اخیر ۹ قتل عام دیگر علیه اهالی غزه مرتکب شده که طی آن ۹۰ فلسطینی شهید و ۱۷۷ نفر دیگر زخمی شده اند.
وزارت بهداشت فلسطین از وجود هزاران نفر زیر آوار ویرانیها در نوار غزه خبر داده است که به دلیل کمبود امکانات نیروهای امدادی امکان دسترسی به آنها را ندارند.
هیات حماس برای گفتوگو درباره توافق آتش بس وارد قاهره شد
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه از ورود هیأت جنبش حماس به قاهره برای شرکت در مذاکرات آتش بس در غزه خبر داد.
بنابراین گزارش، ریاست هیأت جنبش حماس بر عهده «خلیل الحیه» نایب رئیس جنبش حماس در غزه است.
روز گذشته یک منبع امنیتی مصری در ارتباط با دور جدید مذاکرات غیر مستقیم آتش بس که قرار است با حضور نمایندگان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی در قاهره پایتخت مصر برگزار شود، جزئیاتی ارائه کرد.
این منبع امنیتی مصری در این باره گفت: مذاکرات در زمینه آتش بس در غزه از روز یکشنبه در قاهره آغاز خواهد شد و دو طرف مذاکرات آتش بس به طور مقدماتی درباره مدت آتش بس و جزئیات آزادی اسرا به توافق رسیده اند.
بنابراین گزارش، نهایی شدن توافق آتش بس به توافق درباره خروج نظامیان اسرائیلی از شمال نوار غزه و بازگشت ساکنان آن به منازل خود بستگی دارد.
ژنرال نیروهای ذخیره ارتش اشغالگر: ارتش اسراییل بدون برنامه میجنگد/شاهد یک رسوایی بیسابقه هستیم
رسانههای عبری زبان به نقل از اسحاق بریک ژنرال نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به عملیات خان یونس اذعان کردند: ما شاهد یک رسوایی بی سابقه هستیم.
وی در ادامه افزود: ارتش اسراییل بدون برنامه می جنگد.
بریک تصریح کرد: نظامیان ما بدون کوچکترین انضباط عملیاتی پیش میروند و اگر این روند ادامه پیدا کند هرگز نمیتوانیم جنبش حماس را شکست دهیم.
این ژنرال صهیونیست پیش تر تصریح کرده بود: هرج و مرج و آشفتگی وجود دارد که رسانهها از آن سخنی به میان نمیآورند.
وی افزود: از هفتم اکتبر شکایاتی از نظامیان درباره نقص تجهیزات و از کار افتادن آنها دریافت کردهام.
ژنرال بریک به از کار افتادن دهها تانک رژیم صهیونیستی در غزه اشاره و بیان کرد: تانکهای زیادی منهدم شدهاند و احدی پیدا نمیشود که آنها را از غزه خارج یا تعمیر کند. کمبود شدید و مشکلات زیادی وجود دارد که هیچ کسی به آنها نمیپردازد.
سناتور آمریکایی: هزینه سلاح «کشتار آرد» در غزه را آمریکا تأمین کرده است
«برنی سندرز» نماینده دموکرات مجلس سنای آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، توقف کمکهای مالی واشنگتن به کابینه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی را خواستار شد و گفت که صدها هزار کودک در غزه با گرسنگی روبرو هستند.
سندرز همچنین در مصاحبه با شبکه CBS News آمریکا ضمن تأکید بر لزوم توقف کمکهای مالی واشنگتن به ارتش اسرائیل، اذعان کرد که هزینه تسلیحات مورد استفاده ارتش اسرائیل در کشتار غیرنظامیان فلسطینی منتظر دریافت کمکهای غذایی در میدان «النابلسی» غزه موسوم به «کشتار آرد» از جیب مالیاتدهندگان آمریکایی پرداخت شده است.
گفتنی است که برنی سندرز سناتور ایالت ورمونت، یکی از سرسختترین منتقدان حمایتهای مستمر و همهجانبه دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی است.
وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنایت روز پنجشنبه رژیم صهیونیستی در میدان النابلسی غزه به ۱۱۸ نفر و شمار مجروحان به ۷۶۰ نفر افزایش یافته است.
تظاهرات در برابر سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن در حمایت از غزه
مردم آمریکا در شهر واشنگتن با برگزاری تظاهراتی گسترده در برابر ساختمان سفارت رژیم صهیونیستی، خواستار توقف نسل کشی و جنایات جنگی علیه مردم غزه شدند.
در این تظاهرات مردم شعارهایی در حمایت از فلسطین سرداده و ضمن اهتزاز پرچم فلسطین، پارچه نوشته هایی در محکومیت جنایات صهیونیستها بدست گرفته بودند.
لیبرمن: کابینه نتانیاهو به پایان راه رسیده است
روزنامه صهیونیستی معاریو به نقل از آویگدور لیبرمن رییس حزب «اسراییل خانه ما» نوشت: کابینه نتانیاهو به پایان راه رسیده و ما باید به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام برویم.
وی پیش بینی کرد که بنی گانتس عضو شورای جنگی رژیم صهیونیستی نیز این موضوع را به صراحت اعلام کند.
با ادامه جنگ در غزه اختلافات در میان سران رژیم صهیونیستی گستردهتر شده است. رسانههای عبری زبان روز شنبه فاش کردند که بنی گانتس در اقدامی غیرمنتظره و در دهن کجی آشکار به بنیامین نتانیاهو و بیتوجه به پروتکلهای مورد توافق کابینه ائتلافی روز یکشنبه قصد دارد به طور یکجانبه با مقامات کاخ سفید درباره مذاکرات جنگ غزه دیدار و رایزنی کند.
در پی این اتفاق رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سفارت اسراییل در واشنگتن، بنی گانتس را در سفر به آمریکا همراهی نمیکند و در جلسات سیاسی نیز که قرار است در طول این سفر برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.
۵۰ حمله دیوانهوار علیه شهر خانیونس تنها طی ۶ دقیقه!
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی طی شب گذشته بیش از ۵۰ حمله هوایی علیه شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه انجام داده است.
بر اساس این گزارش، حملههای هوایی مذکور تنها طی شش دقیقه علیه شهر خان یونس و فلسطینیهای ساکن این منطقه صورت گرفته است.
اشغالگران صهیونیست در حال حاضر نیز اطراف شهر حمد را واقع در خان یونس گلوله باران کردند.
گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که عناصر ارتش رژیم صهیونیستی به این منطقه نفوذ کرده اند و آوارگان فلسطینی میکوشند این شهر را زیر آتش گلولههای متجاوزان ترک کنند.
پیش از این نیز شبکه الجزیره با پخش گزارشی به اوضاع وخیم بهداشتی و انسانی در داخل بیمارستان خان یونس واقع در جنوب نوار غزه پرداخته بود.
در این گزارش آمده است که با توجه به افزایش تعداد آوارگان فلسطینی در این منطقه هر روز به آمار زخمیها و افراد بستری شده در این بیمارستان اضافه میشود.
افزایش بمباران بخشهای مختلف نوار غزه
خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز به شدت بخشهای مختلف خان یونس را واقع در جنوب نوار غزه هدف حملههای خود قرار دادند.
این جنگندهها همچنین محل تجمع شهروندان فلسطینی را در اردوگاه النصیرات واقع در مرکز نوار غزه بمباران کردند. در جریان این حمله وحشیانه تعدادی از فلسطینیهای بی گناه زخمی شدند.
گزارشهای رسانهای از بمباران هوایی و توپخانه ای شدید شمال خان یونس و منطقه السطر الغربی همزمان با حملههای هوایی به جنوب دیرالبلح حکایت دارد.
جنگندههای رژیم صهیونیستی محله الجنینه را واقع در شرق شهر رفح در جنوب نوار غزه بمباران کردند.
همچنین گزارش شده است که هلی کوپترهای نظامی رژیم صهیونیستی از سمت جنوب شرقی دیرالبلح به سمت فلسطینیها تیراندازی کرده است.
خبرنگار الجزیره تاکید کرد که از بامداد امروز تاکنون دهها حمله هوایی علیه منطقه القراره و دیگر بخشهای شمال شهر خان یونس توسط ارتش رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.
آوار شدن خانههای مسکونی بر سر فلسطینیهای بی گناه
حملههای هوایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی علیه خانههای مسکونی فلسطینیها در نوار غزه طی بامداد امروز شدت گرفته است به طوری که خبرنگار شبکه المیادین از برجای ماندن دست کم ۱۴ شهید از جمله شش کودک و تعدادی زخمی و مفقودی در بمباران یک خانه سه طبقه در محله السلام واقع در شرق رفح خبر داد.
این در حالی است که توپخانه رژیم صهیونیستی به شدت خانههای مسکونی را در این منطقه زیر آتش حملههای خود قرار داده است.
در جریان بمباران یک خانه مسکونی در اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه دست کم هشت تن از شهروندان فلسطینی به شهادت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.
بمباران یک خانه مسکونی در منطقه الصفطاوی واقع در شمال شهر غزه نیز تعدادی شهید و زخمی برجای گذاشته است.
علاوه بر این ارتش رژیم صهیونیستی به همراه تجهیزات جنگی منطقه القراره و شهر حمد را واقع در شمال غرب خان یونس تحت محاصره خود درآورده اند.
حمله مزدوران تشکیلات خودگردان به نیروهای مقاومت
این در حالی است که نیروهای مقاومت فلسطین مستقر در کرانه باختری علاوه بر این که باید با عناصر متجاوز به این منطقه درگیر شوند باید در برابر مزدوران وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین نیز ایستادگی کنند.
شبکه الجزیره گزارش داد که درگیریهای مسلحانه و شدیدی میان عناصر امنیتی وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین و نیروهای مقاومت در اردوگاه جنین رخ داده است.
عناصر تشکیلات خودگردان فلسطین تلاش کردند یکی از نیروهای مقاومت را در اردوگاه جنین بازداشت کنند.
قیس السعدی آزاده فلسطینی که از بند زندانهای رژیم صهیونیستی رها شده در جریان این درگیریها به ضرب گلوله عناصر تشکیلات خودگردان فلسطین زخمی شد.
درگیری نیروهای مقاومت با اشغالگران در کرانه باختری
از سوی دیگر عناصر ارتش رژیم صهیونیستی مانند روزهای گذشته به شهرهای مختلف کرانه باختری یورش برده و تعدادی از جوانان فلسطینی را بازداشت کردند.
خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که اشغالگران صهیونیست به منطقه الظهر واقع در بیت امر در شمال الخلیل یورش بردند.
کلیپهای منتشر شده در فضای مجازی از حمله گسترده این نظامیان صهیونیست به اردوگاه نور شمس واقع در شهر طولکرم حکایت دارد.
این در حالی است که نیروهای مقاومت فلسطین عناصر صهیونیست را در جریان یورش آنها به اردوگاه نور شمس گلوله باران کردند.
اردوگاه عسکر جدید در شرق شهر نابلس نیز بامداد امروز شاهد حمله نظامیان صهیونیست بوده است.
این عناصر متجاوز علاوه بر حمله به این اردوگاه اقدام به تخریب خیابانهای آن با استفاده از بولدوزرهای خود کردند.
منطقه صوریف و اردوگاه العروب واقع در شهر الخلیل نیز جزو بخشهایی بود که اشغالگران صهیونیست به آنها حمله کردند.
نیروهای هلال احمر فلسطین تحت بازداشت ارتش اشغالگر
از سوی دیگر شبکه الجزیره به نقل از هلال احمر فلسطین اعلام کرد که نظامیان صهیونیست همچنان ۱۴ تن از نیروهای این جمعیت فلسطینی را تحت بازداشت خود دارند.
هلال احمر فلسطین تاکید کرد که هفت تن از این نیروها ۲۳ روز قبل در حالی که مشغول خدمت رسانی در بیمارستان امل نوار غزه بوده اند توسط اشغالگران صهیونیست بازداشت شده اند.
این نهاد فلسطینی تصریح کرد که به شدت نسبت به سلامتی نیروهای بازداشت شده خود نگران بوده چرا که سرنوشت آنها و اوضاع جسمانی شأن مبهم است.
هلال احمر فلسطین از جامعه بین الملل خواست برای اعمال فشار بر مقامات صهیونیست با هدف آزادسازی هر چه سریعتر این نیروهای امدادرسان وارد عمل شود.
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