بیانیه شورای امنیت درباره امدادرسانی بیشتر به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای امنیت سازمان ملل بامداد یکشنبه در واکنش به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به تجمع غیرنظامیان در محل توزیع غذا برای دریافت کمک‌های انسانی به ابراز نگرانی از جنایت اخیر رژیم صهیونیستی بسنده کردند.

به گزارش المیادین، اعضای شورای امنیت با صدور اطلاعیه‌ای بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم در حمایت از غیرنظامیان و حفظ زیرساخت‌های غزه تاکید کردند.

در این بیانیه از طرف‌های درگیری خواسته شده است که به قوانین بشردوستانه بین المللی پایبند باشند.

اعضای شورای امنیت بار دیگر از همه طرف‌های درگیری درخواست کرد با اتخاذ تدابیر لازم، شرایط لازم برای حمایت از غیرنظامیان و تدارک کمک‌های بشردوستانه برای آنان فراهم شود.

در نشست همچنین از رژیم صهیونیستی فقط درخواست کرد که گذرگاه‌های ورود کمک‌های انسانی به غزه را باز نگه دارد و افزایش دهد.