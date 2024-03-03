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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۵:۴۲

بیانیه شورای امنیت درباره امدادرسانی بیشتر به غزه

بیانیه شورای امنیت درباره امدادرسانی بیشتر به غزه

شورای امنیت با صدور بیانیه‌ای در واکنش به حمله اخیر اسراییل به تجمع غیرنظامیان در محل توزیع غذا که به شهادت ۱۰۰ فلسطینی انجامید به ابراز نگرانی از جنایت اخیر این رژیم و امدادرسانی بسنده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای امنیت سازمان ملل بامداد یکشنبه در واکنش به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به تجمع غیرنظامیان در محل توزیع غذا برای دریافت کمک‌های انسانی به ابراز نگرانی از جنایت اخیر رژیم صهیونیستی بسنده کردند.

به گزارش المیادین، اعضای شورای امنیت با صدور اطلاعیه‌ای بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم در حمایت از غیرنظامیان و حفظ زیرساخت‌های غزه تاکید کردند.

در این بیانیه از طرف‌های درگیری خواسته شده است که به قوانین بشردوستانه بین المللی پایبند باشند.

اعضای شورای امنیت بار دیگر از همه طرف‌های درگیری درخواست کرد با اتخاذ تدابیر لازم، شرایط لازم برای حمایت از غیرنظامیان و تدارک کمک‌های بشردوستانه برای آنان فراهم شود.

در نشست همچنین از رژیم صهیونیستی فقط درخواست کرد که گذرگاه‌های ورود کمک‌های انسانی به غزه را باز نگه دارد و افزایش دهد.

کد مطلب 6044419

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    نظرات

    • IR ۰۶:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
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      مسلمانان کو رگ غیرتتان ؟ مسلمانان کو ادعای مسلمانیتان ؟ این همه آدم مظلوم در فلسطین توسط صهیونیسم و آمریکا و انگلیس ملعون دارند پر پر می شوند چطور بی خیالید چطور غیرتی ندارید چطور خونتون به جوش نمیاد ؟ درسته وقتی امام حسین علیه السلام را هم داشتند شهید می کردند خون هیچ کدوم جوش نیومد
    • یک مسلمان IR ۰۶:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
      0 0
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      خاک برسرسازمان ملل بی عرضه وبیانیه اش@!!@

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