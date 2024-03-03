به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد که درگیری‌های مسلحانه و شدیدی میان عناصر امنیتی وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین و نیروهای مقاومت در اردوگاه جنین رخ داده است.

عناصر تشکیلات خودگردان فلسطین تلاش کردند یکی از نیروهای مقاومت را در اردوگاه جنین بازداشت کنند.

قیس السعدی آزاده فلسطینی که از بند زندان‌های رژیم صهیونیستی رها شده در جریان این درگیری‌ها به ضرب گلوله عناصر تشکیلات خودگردان فلسطین زخمی شد.

پیش از این نیز عناصر تشکیلات خودگردان فلسطین با چراغ سبز رژیم صهیونیستی و بنا به درخواست تل آویو برای خاموش کردن شعله مقاومت در کرانه باختری با حمله به بخش‌هایی از این منطقه اقدام به بازداشت تعدادی از نیروهای مقاومت کرده بودند.

این اقدامات تشکیلات خودگردان فلسطین بعد از نشست‌های پشت پرده مقامات دو طرف برای هماهنگی‌های بیشتر در برابر نیروهای مقاومت صورت می‌گیرد.