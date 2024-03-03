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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۵۵

مزدوران تشکیلات خودگردان برای حمایت از صهیونیست‌ها وارد عمل شدند

مزدوران تشکیلات خودگردان برای حمایت از صهیونیست‌ها وارد عمل شدند

نیروهای مقاومت فلسطین مستقر در کرانه باختری علاوه بر اینکه باید با عناصر متجاوز صهیونیست در این منطقه درگیر شوند باید در برابر مزدوران وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین نیز ایستادگی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد که درگیری‌های مسلحانه و شدیدی میان عناصر امنیتی وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین و نیروهای مقاومت در اردوگاه جنین رخ داده است.

عناصر تشکیلات خودگردان فلسطین تلاش کردند یکی از نیروهای مقاومت را در اردوگاه جنین بازداشت کنند.

قیس السعدی آزاده فلسطینی که از بند زندان‌های رژیم صهیونیستی رها شده در جریان این درگیری‌ها به ضرب گلوله عناصر تشکیلات خودگردان فلسطین زخمی شد.

پیش از این نیز عناصر تشکیلات خودگردان فلسطین با چراغ سبز رژیم صهیونیستی و بنا به درخواست تل آویو برای خاموش کردن شعله مقاومت در کرانه باختری با حمله به بخش‌هایی از این منطقه اقدام به بازداشت تعدادی از نیروهای مقاومت کرده بودند.

این اقدامات تشکیلات خودگردان فلسطین بعد از نشست‌های پشت پرده مقامات دو طرف برای هماهنگی‌های بیشتر در برابر نیروهای مقاومت صورت می‌گیرد.

کد مطلب 6044490

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    نظرات

    • یک مسلمان IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
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      پاسخ
      تشکیلات خودگردان ازهمان بدو تشکیل بنفع صهیونیستها بوده ویا مزدوراجاره ای آنان بوده واین برای تشکیلات بسیارجای تاسف داردکه علیه هموطن خودبخواهندواردعمل شوندونیروهای مقاومت را دستگیرکرده وبه صهیونیستهای جنایتکارِکودک کش تحویل بدهند.

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