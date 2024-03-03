۳ علت اصلی تصادفات نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی در خصوص تمرکز در حین رانندگی توضیح داد و گفت: متأسفانه علت اصلی تصادفات و واژگونی‌ها در سفرهای نوروزی که چندین سال مورد مطالعه قرار گرفته است، خستگی و خواب آلودگی و عدم توجه به جلوی رانندگان بوده است.

وی افزود: این خستگی و خواب آلودگی بیشتر خود را در ۳۰ کیلومتری نزدیکی شهر و مقصد خو را نشان می‌دهد. زیرا راننده خسته است و با خود می‌گوید که دیگر چیزی به پایان راه نمانده است.

سرهنگ شریفی گفت: چراغ‌های روشن شهر را می‌بیند و راننده با خود می‌گوید که دیگر نزدیک شده‌ایم و نیازی به استراحت نیست اما دقیقاً همین‌جاست که باید خودرو را در محلی امن مانند توقفگاه‌های بین راهی متوقف و پس از استراحت کافی و لازم به راه خود ادامه دهند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: البته خوردن و نوع تغذیه نیز در کیفیت رانندگی افراد تأثیر می‌گذارد. خود راننده می‌داند که چه غذایی با بدن او سازگاری دارد و او را در بین راه اذیت نمی‌کند و این موضوع بسیار مهم و حائز اهیمت است.

وی گفت: سعی شود قبل از رانندگی از غذاهای سبک استفاده شود تا مثلاً فشار خون و چربی راننده بالا نرود. مثلاً می‌گویند دوغ و لبنیات خواب‌آور است و نباید در حین رانندگی از آنها استفاده کرد.

سرهنگ شریفی گفت: مهم‌ترین بخش سفر ما همین رانندگی است و هر چه تمرکز راننده پایین‌تر بیاید باعث آسیب به خود و خانواده خواهد شد و آن سفر و عید نوروز را بر خود تلخ خواهد کرد.

وی ادامه داد: حتماً از پر بودن باک بنزین قبل از سفر مطمئن شوید تا در حین سفر دچار مشکل نشوید.