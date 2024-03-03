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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۵۱

به همت نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛

دفتر اول کتاب «امداد فرهنگی از ادبیات تا تجربه» چاپ شد

دفتر اول کتاب «امداد فرهنگی از ادبیات تا تجربه» چاپ شد

دفتر اول کتاب «امداد فرهنگی از ادبیات تا تجربه (درآمدی بر مفهوم شناسی و مروری بر تجربیات)» اثر مهدی مولایی آرانی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر اول کتاب «امداد فرهنگی از ادبیات تا تجربه (درآمدی بر مفهوم شناسی و مروری بر تجربیات)» اثر مهدی مولایی آرانی است که در پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در ۲۲۶ صفحه به چاپ رسید.

این تحقیق به دنبال آن است که با بررسی تجربیات فعالان فرهنگی و خصوصاً حوزوی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، این تجربیات و روش‌های مواجهه را در ذیل مفهومی با عنوان «امداد فرهنگی» تبیین کند.

مفهوم امداد فرهنگی طریقی است برای ایفای نقش مؤثرتر و در عین حال علمی‌تر و عالمانه‌تر گروه‌ها و اقشاری مانند طلاب حوزه‌های علمیه در میدان آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی. امداد فرهنگی عرصه‌ای از امدادگری است که امدادگر با تأکید بر شناخت صحیح آسیب‌ها و مسائل فرهنگی - اجتماعی و با استفاده از مفاهیم و معارف دینی و همچنین با تأکید بر شناخت از زیست بوم زندگی افراد و اقتضائات منطقه‌ای و محیطی تلاش می‌کند آسیب‌های فرهنگی - اجتماعی را در فرد و محیط کاهش دهد یا از وقوع آنها پیشگیری کند و فرد را به زیست معمول و به زیستی در آن محیط رهنمون سازد.

ساختار اثر

این کتاب در شش فصل تألیف شده است؛ فصل اول با عنوان کلیات به بررسی سوال و هدف تحقیق، ضرورت، پیشینه و روش تحقیق اختصاص دارد.

فصل دوم با عنوان «مفهوم شناسی امداد فرهنگی» به تبیین تاریخچه فعالیت‌های خیریه‌ای در ایران، تعریف واژگانی امداد فرهنگی و ابعاد امداد فرهنگی می‌پردازد.

نویسنده در فصل سوم با عنوان «هویت امدادگران فرهنگی» تکلیف گرایان، عارفان، دیوان سالاران و سردرگم را به رشته تحریر درآورده است.

«دینداری و معنویت در امداد فرهنگی» عنوان چهارمین فصل از کتاب حاضر است که در آن استعاره‌های دینی امدادگر فرهنگی، مفاهیم دینی در امداد فرهنگی، اهداف دینی در امداد فرهنگی و چالش‌های دینی در امداد فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است.

فصل پنجم با عنوان «همزیستی» به تشریح مسئله شناسی، چالش‌های همزیستی، راهکارهای ارتقای همزیستی و اصول و لوازم همزیستی پایدار می‌پردازد.

ششمین و آخرین فصل از کتاب مذکور با عنوان «سازماندهی و شبکه سازی» شبکه سازی، رویه و نهادسازی، راهبری کلان و فضای مجازی و عرصه بین‌الملل؛ حلقه‌های مفقوده را به نگارش درآورده است.

کد مطلب 6044572
فاطمه علی آبادی

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