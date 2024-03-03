دفتر اول کتاب «امداد فرهنگی از ادبیات تا تجربه» چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر اول کتاب «امداد فرهنگی از ادبیات تا تجربه (درآمدی بر مفهوم شناسی و مروری بر تجربیات)» اثر مهدی مولایی آرانی است که در پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در ۲۲۶ صفحه به چاپ رسید.

این تحقیق به دنبال آن است که با بررسی تجربیات فعالان فرهنگی و خصوصاً حوزوی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، این تجربیات و روش‌های مواجهه را در ذیل مفهومی با عنوان «امداد فرهنگی» تبیین کند.

مفهوم امداد فرهنگی طریقی است برای ایفای نقش مؤثرتر و در عین حال علمی‌تر و عالمانه‌تر گروه‌ها و اقشاری مانند طلاب حوزه‌های علمیه در میدان آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی. امداد فرهنگی عرصه‌ای از امدادگری است که امدادگر با تأکید بر شناخت صحیح آسیب‌ها و مسائل فرهنگی - اجتماعی و با استفاده از مفاهیم و معارف دینی و همچنین با تأکید بر شناخت از زیست بوم زندگی افراد و اقتضائات منطقه‌ای و محیطی تلاش می‌کند آسیب‌های فرهنگی - اجتماعی را در فرد و محیط کاهش دهد یا از وقوع آنها پیشگیری کند و فرد را به زیست معمول و به زیستی در آن محیط رهنمون سازد.

ساختار اثر

این کتاب در شش فصل تألیف شده است؛ فصل اول با عنوان کلیات به بررسی سوال و هدف تحقیق، ضرورت، پیشینه و روش تحقیق اختصاص دارد.

فصل دوم با عنوان «مفهوم شناسی امداد فرهنگی» به تبیین تاریخچه فعالیت‌های خیریه‌ای در ایران، تعریف واژگانی امداد فرهنگی و ابعاد امداد فرهنگی می‌پردازد.

نویسنده در فصل سوم با عنوان «هویت امدادگران فرهنگی» تکلیف گرایان، عارفان، دیوان سالاران و سردرگم را به رشته تحریر درآورده است.

«دینداری و معنویت در امداد فرهنگی» عنوان چهارمین فصل از کتاب حاضر است که در آن استعاره‌های دینی امدادگر فرهنگی، مفاهیم دینی در امداد فرهنگی، اهداف دینی در امداد فرهنگی و چالش‌های دینی در امداد فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است.

فصل پنجم با عنوان «همزیستی» به تشریح مسئله شناسی، چالش‌های همزیستی، راهکارهای ارتقای همزیستی و اصول و لوازم همزیستی پایدار می‌پردازد.

ششمین و آخرین فصل از کتاب مذکور با عنوان «سازماندهی و شبکه سازی» شبکه سازی، رویه و نهادسازی، راهبری کلان و فضای مجازی و عرصه بین‌الملل؛ حلقه‌های مفقوده را به نگارش درآورده است.