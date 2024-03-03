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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۳۴

حقوق ورود تلفن همراه تعیین شد

حقوق ورود تلفن همراه تعیین شد

بر اساس مصوبه هیات وزیران حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار در رویه های تجاری ۱۵ درصد و در رویه های پستی و مسافری ۳۰ درصد تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص اصلاح بند ۶ ماده یک دستورالعمل اجرایی بند ط تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تعیین حقوق ورودی گوشی تلفن همراه در رویه‌های تجاری و پستی و مسافری ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است: هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲ به پیشنهاد شماره ۵۳۷۹۵/۲۲۰۱۴۹ مورخ استناد اصل یکصد و سی و هشتم ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد بند (۶) ماده (۱) دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۹۱۵۱ ت ۶۲۱۴۷ ک مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود.

۶- حقوق ورودی گوشی‌های همراه حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی با قیمت بالای ششصد (۶۰۰) دلار پانزده درصد (۱۵٪) و برای سایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر یعنی سی درصد (۳۰) منظور گردد.

حقوق ورود تلفن همراه تعیین شد

کد مطلب 6044613
سمیه رسولی

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