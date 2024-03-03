دریافت 1 MB کد مطلب 6044616 https://mehrnews.com/x34pyx ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۴۱ کد مطلب 6044616 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۴۱ خلاقیت جالب یک جوان لیبیایی برای تحریم کالاهای اسراییلی خلاقیت یک جوان در لیبی برای تحریم محصولات اسرائیلی بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت. کپی شد مطالب مرتبط سفارت رژیم صهیونیستی سفر «گانتس» به آمریکا را تحریم کرد اقدامات آمریکا علیه ملت یمن باعث تشدید فشار اقتصادی شده است حمله های جدید مقاومت اسلامی لبنان به مراکز تجمع نظامیان صهیونیست ارتش اسراییل بدون برنامه میجنگد/شاهد یک رسوایی بیسابقه هستیم برچسبها رژیم صهیونیستی لیبی تحریم اقتصادی تحریم کالا
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