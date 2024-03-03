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کد مطلب 6044616
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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۴۱

خلاقیت جالب یک جوان لیبیایی برای تحریم کالاهای اسراییلی

خلاقیت جالب یک جوان لیبیایی برای تحریم کالاهای اسراییلی

خلاقیت یک جوان در لیبی برای تحریم محصولات اسرائیلی بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت.

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    نظرات

    • IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
      37 4
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      خداوند حافظ و نگهدار انسانهائیکه از مظلوم دفاع میکنند و سعی در رساندن ندای مظلومیت آنها به گوشهای کر سردمداران تباهی هستند،باشد.انشاء الله که بزودی زود شر ستمکاران از سر مظلومان عالم کم شود🤲🤲🤲🤲
    • ناشناس IR ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
      14 0
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      بسیار عالی بود
    • میم IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      14 0
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      درودبرشرفت
    • فاطمه IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      8 0
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      احسنتتتتت
    • IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      10 0
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      تا زمانی که موجودات پستی مانند.اردغان.الهام خانم علیف.وشکمباره های عرب اطراف خلیج فارس به حیات کثیف سیاسی‌شان ادامه بدهند اسراعیل کودک کش تروریست به کشتار خود ادامه خواهد داد
    • IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      3 0
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      عالیه آدم باید اول پپرسد ببیند بعد خرید کند از کجاه اومده کجای هست کالا مال کدوم شرکته قطعه ثواب هم داره
    • علیرضا IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      4 0
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      خیلی عالی بود، آفرین به این جوان خلاق و محتوا ساز.

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