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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۲۲

ژنرال نیروهای ذخیره ارتش اشغالگر:

ارتش اسراییل بدون برنامه می‌جنگد/شاهد یک رسوایی بی‌سابقه هستیم

ارتش اسراییل بدون برنامه می‌جنگد/شاهد یک رسوایی بی‌سابقه هستیم

یکی از ژنرال‌های نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی به نبود برنامه ریزی در عملکرد ارتش این رژیم در نوار غزه اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری زبان به نقل از اسحاق بریک ژنرال نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به عملیات خان یونس اذعان کردند: ما شاهد یک رسوایی بی سابقه هستیم.

وی در ادامه افزود: ارتش اسراییل بدون برنامه می جنگد.

بریک تصریح کرد: نظامیان ما بدون کوچک‌ترین انضباط عملیاتی پیش می‌روند و اگر این روند ادامه پیدا کند هرگز نمی‌توانیم جنبش حماس را شکست دهیم.

این ژنرال صهیونیست پیش تر تصریح کرده بود: هرج و مرج و آشفتگی وجود دارد که رسانه‌ها از آن سخنی به میان نمی‌آورند.

وی افزود: از هفتم اکتبر شکایاتی از نظامیان درباره نقص تجهیزات و از کار افتادن آن‌ها دریافت کرده‌ام.

ژنرال بریک به از کار افتادن ده‌ها تانک رژیم صهیونیستی در غزه اشاره و بیان کرد: تانک‌های زیادی منهدم شده‌اند و احدی پیدا نمی‌شود که آنها را از غزه خارج یا تعمیر کند. کمبود شدید و مشکلات زیادی وجود دارد که هیچ کسی به آن‌ها نمی‌پردازد.

کد مطلب 6044663

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