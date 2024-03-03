به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای عبری زبان به نقل از اسحاق بریک ژنرال نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به عملیات خان یونس اذعان کردند: ما شاهد یک رسوایی بی سابقه هستیم.
وی در ادامه افزود: ارتش اسراییل بدون برنامه می جنگد.
بریک تصریح کرد: نظامیان ما بدون کوچکترین انضباط عملیاتی پیش میروند و اگر این روند ادامه پیدا کند هرگز نمیتوانیم جنبش حماس را شکست دهیم.
این ژنرال صهیونیست پیش تر تصریح کرده بود: هرج و مرج و آشفتگی وجود دارد که رسانهها از آن سخنی به میان نمیآورند.
وی افزود: از هفتم اکتبر شکایاتی از نظامیان درباره نقص تجهیزات و از کار افتادن آنها دریافت کردهام.
ژنرال بریک به از کار افتادن دهها تانک رژیم صهیونیستی در غزه اشاره و بیان کرد: تانکهای زیادی منهدم شدهاند و احدی پیدا نمیشود که آنها را از غزه خارج یا تعمیر کند. کمبود شدید و مشکلات زیادی وجود دارد که هیچ کسی به آنها نمیپردازد.
نظر شما