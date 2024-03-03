سفارت رژیم صهیونیستی سفر «گانتس» به آمریکا را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سفارت اسرائیل در واشنگتن سفر «بنی گانتس» عضو کابینه جنگ را در سفر به آمریکا همراهی نمی‌کند و در جلسات سیاسی نیز که قرار است در طول این سفر برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.

این امر پس از آن صورت می‌گیرد که روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت اعلام کرد که گانتس امروز یکشنبه در قالب سفری هماهنگ نشده با نتانیاهو به واشنگتن و سپس به لندن می‌رود تا جلساتی را با مقامات این دو کشور و با محوریت جنگ غزه برگزار کند.

در ادامه پیامدهای زیانبار سیاست جنگی نتانیاهو در نوار غزه در اراضی اشغالی، دامنه اختلافات میان وزاری کابینه با نتانیاهو نه تنها در اراضی اشغالی رنگ جدی گرفته، بلکه امتداد آن اینک در کاخ سفید نیز بیش از پیش جدی شده است.

با ادامه تلفات ارتش در نوار غزه از یک سو و رکود اقتصادی و فشار معترضان در اسرائیل از سوی دیگر، اختلافات در کابینه جنگ رنگ و بوی جدی به خود گرفته است.

رسانه‌های عبری زبان روز شنبه فاش ساختند که بنی گانتس در اقدامی غیرمنتظره و در دهن کجی آشکار به بنیامین نتانیاهو و بی‌توجه به پروتکل‌های مورد توافق کابینه ائتلافی روز یکشنبه قصد دارد به طور یک جانبه با مقامات کاخ سفید درباره مذاکرات جنگ غزه دیدار و رایزنی کند.

به نوشته رسانه‌های صهیونیستی، سفر معنادار گانتس به واشنگتن در شرایطی که بایستی با امضای نخست وزیر اجرایی شود، نشان دهنده عمق تنش‌ها و اختلاف نظرهای متحدان در داخل کابینه و مقامات کاخ سفید با نتانیاهو است.