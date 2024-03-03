شهرک صنعتی صنایع تبدیلی در خراسان جنوبی راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صنایع تبدلی تکمیل کننده زنجیره تولید است به خبرنگاران رسانه‌های گروهی، اظهار کرد: محصولات کشاورزی تولید شده در سطح استان برای عرضه به بازار باید بسته بندی و فرآوری شود تا با ارزش افزوده واقعی به دست مصرف کننده برسد.

مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به محصول عناب اشاره کرد که در سایه فراوری در کارخانجات بیرجند، قاین و خوسف به حبه تبدیل و به نرخ واقعی خود نزدیک شده است و ادامه داد: همچنین محصول زرشک در گذشته به صورت خشک به بازار عرضه می‌شد اما در سال‌های اخیر با فراوری به صوت آب زرشک یا مربا به مصرف کننده عرضه می‌شود.

حسینی گفت: گسترش فرهنگ تازه خوری زرشک در دستور کار قرار دارد به طوری که زرشک تازه امسال با کمک دستگاه‌های دان کن زرشک انجام و پس از انجماد، به شهرهای مختلف ارسال شده است.

وی با بیان اینکه خاصیت دارویی زرشک در مصرف آن به صورت تازه است، افزود: بدون شک ارزش افزوده ارائه محصول زرشک به صورت تازه در بازار به جیب زرشک کاران می‌رود واز سوی دیگر دغدغه کشاورزان در بحث خشک کردن این محصول و دفع آفات را کاهش می‌دهد.

حسینی به فعالیت ۳۵ بارگاه زرشک در روستای گازار شهرستان قائنات اشاره کرد و گفت: پیشنهاد راه اندازی شهرک صنعتی صنایع تبدیلی به وزارت جهاد ارائه شده است تا با اختصاص زمین، فراوری محصولات کشاورزی توسط مردم در دستور کار قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح زمین به صورت رایگان به مردم ارائه می‌شود و مردم در زمینه صنایع تبدیلی (باغی، زراعی، دامی و …) اقدام می‌کنند.