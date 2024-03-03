به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این رویداد فرهنگی، هیات انتخاب و داوران بخش تئاتر دومین مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ) پس از بازبینی بیش از ۴۰۰ اثر نمایشی ارسال شده به دبیرخانه، نامزدهای خود را در رشته‌های مختلف اعلام کردند.

بررسی آثار تئاتر این رویداد بر اساس ثبت نام متقاضیان شرکت در این مراسم بوده است. در بخش تئاتر آثاری که در بازه زمانی اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تا ۳۰ دی ماه سال ۱۴۰۲ روی صحنه رفته اند و نویسندگانی که اثر آنها در این بازه زمانی چاپ و یا اجرا شده بود می توانستند متقاضی شرکت در این رویداد باشند.

آیین تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ) روز شنبه ۱۹ اسفند ماه برپا خواهد شد.

نامزدهای بخش تئاتر دومین دوره مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ) به شرح زیر هستند:

بهترین نمایشنامه نویس

۱- محمد میرعلی اکبری برای نمایشنامه معبد اقیانوس

۲- موسا درویشی برای نمایشنامه شازو

۳- رحیم رشیدی تبار برای نمایشنامه هنبوری (دیوارخانی)

۴- مهدی میرباقری برای نمایشنامه سیاوش در آتش

۵- وحید آبرود برای نمایش احتمال سقوط یک مترو در خانه شما

۶-حمید امجد برای نمایش وقت خوش

بهترین کارگردان

۱- گلاب آدینه برای نمایش پرده خانه

۲- علیرضا کوشک جلالی برای نمایش جنون محض

۳- مهران رنجبر برای نمایش چه

۴- کیومرث مرادی برای نمایش مانش

۵- ابراهیم پشت کوهی برای نمایش مکبث زار

۶- آرش دادگر برای نمایش فریز مکبث فریز

۷- کوروش شاهونه برای نمایش هیدن

۸- عبدالله برجسته برای نمایش بیست و هفت سالگی

بهترین بازیگر مرد

۱- مهران رنجبر / چه

۲- رشاد معینی / معجون السالطین

۳- سام درخشانی / مانش

۴- شهروز دل افکار / مکبث زار

۵- مهدی یگانه / کشتی نوح

۶- علی محمودی / معجون السالطین

۷-شهروز دل افکار / قصه ترانه های ماندگار

بهترین بازیگر زن

۱- نورا هاشمی / قصه ترانه های ماندگار

۲- صدف اسپهبدی / جنون محض

۳- حدیث میرامینی/ بی چرا زندگان

۴- یلدا عباسی / بی چرا زندگان

۵- صدف اسپهبدی/ فریز مکبث فریز

۶- آذین نظری / کشتی نوح

۷- ریحانه رضی / هیدن

بهترین دستاورد فنی

۱- سینا ییلاق بیگی برای طراحی صحنه نمایش توافق نامه

۲- مقدی شامیریان برای طراحی لباس نمایش پرده خانه

۳- فائزه سلطانی برای طراحی گریم نمایش معجون السالطین

۴- آرین کشیش زاده برای طراحی صحنه نمایش جنون محض

۵- کیومرث مرادی برای طراحی نور نمایش مانش

۶- رضا جاویدی برای عکسی از نمایش انسان اسب پنجاه پنجاه

۷- فرشید ترقی برای عکسی از نمایش مرگامرگ

۸- مهدی دوایی برای طراحی پوستر معرکه در معرکه

۹- ابوالفضل فیروزمندی برای عکسی از نمایش مرگامرگ

۱۰- احسان نقابت برای طراحی پوستر نمایش همکارها

استعداد تازه تئاتر ایران ( نشان علی معلم)

۱- ویدا موسوی برای کارگردانی و بازیگری نمیاش بهشت حکیم الله/ اصفهان

۲- فرشید روشنی برای کارگردانی نمایش اسفرود بی دم / تهران

۳- هاشم مِهری برای کارگردانی نمایش خان نهم / شوشتر

۴- امیرعلی تقی زاده برای کارگردانینمایش کشتی نوح/ تهران

۵- نینا گودرزی برای بازی در نمایش پیرهن زرشکی / مشهد

۶- صبا وحدتی برای بازی در نمایش پیرهن زرشکی / مشهد

۷- ضحا رجایی فر برای بازی در نمایش دشمن خدا/ تهران

۸- نفس جافری برای بازی در نمایش دشمن خدا/ تهران

۹- عمادالدین رجبلو برای کارگردانی نمایش دشمن خدا/تهران

۱۰- قحطبه فخرایی برای کارگردانی نمایش شازو/ بردخون

بهترین تئاتر خیابانی

۱- پدر به کارگردانی سید حسام شریعتمداری

۲- مشد و لگد محترمانه به کارگردانی مصطفی کولیوندی

۳- رادیکال به کارگردانی حسنا قبادی

۴- شوسه به کارگردانی احمد جعفری