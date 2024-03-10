برگزیدگان «تئاتر» و «موسیقی» جشن حافظ معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراسم حافظ، برگزیدگان بخش موسیقی و تئاتر «تندیس حافظ» با برگزاری یک مراسم ویژه در شامگاه روز شنبه نوزدهم اسفند ماه به میزبانی سالن همایش «ضرغام» معرفی شدند.

در بخش ابتدایی این برنامه که اجرای آن بر عهده نجمه جودکی بود، احسان حاجی پور دبیر بخش تئاتر و پوریا افشاری دبیر بخش موسیقی مراسم «تندیس حافظ» گزارشی را از روند برگزاری این بخش ارایه دادند.

امید معلم فرزند مرحوم علی معلم (بنیانگذار مراسم تندیس حافظ) هم در این برنامه گفت: می‌خواهم از هنرمندان و اهالی تئاتر و موسیقی، اهالی فرهنگ این سرزمین تشکر کنم. یک‌بار دیگر نشان دادیم که فرهنگ این سرزمین حذف نشدنی است. خوشحالم کسانی هستند که به فرهنگ و هنر این سرزمین اهمیت می‌دهند.

بعد از صحبت های امید معلم بود که لوح زرین ستاد برگزاری جشن حافظ به حمیدرضا نعیمی کارگردان و بازیگر شناخته عرصه تئاتر اهدا شد.

وی بعد از دریافت این تندیس گفت: من تئاتر را فقط دوست ندارم، یگانه نمی دانم، من تئاتر را نفس می کشم ... از تئاتر بیش از آن که باید و شاید سپاسگزارم.

قدردانی از محمد چرم‌شیر نویسنده و مدرس تئاتر به پاس سال ها حضور مستمر و موثر در عرصه ادبیات نمایشی ایران، حسین خواجه امیری (ایرج) خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی به پاس سال‌ها تلاش موثر در حوزه خوانندگی موسیقی ایرانی و محسن شریفیان به به پاس معرفی موسیقی فولکلوریک ایرانی در سطح بین‌الملل بخش دیگری از این برنامه را تشکیل می‌داد.

حسین خواجه امیری بعداز دریافت لوح خود که با همراهی سالار عقیلی انجام شد، گفت: سن من از خوانندگی گذشته. من ۹۴ساله هستم اما صدایم هنوز سرجایش است.

براساس این گزارش فهرست کامل برندگان تندیس حافظ دومین دوره مراسم «تئاتر» و «موسیقی» علی معلم به ترتیب زیر اعلام شد.

* بخش موسیقی

- بهترین آهنگساز موسیقی ایرانی - تلفیقی : آرمان گرشاسبی و اشکان آبرون برای قطعه «بنشین تماشایت کنم» و علی قمصری برای قطعه «بیدار شو» با صدای همایون شجریان.

- بهترین تنظیم کننده موسیقی ایرانی - تلفیقی: حسام ناصری برای قطعه «در زلف تو آویزم» با صدای علیرضا قربانی.

- بهترین قطعه موسیقی ایرانی - تلفیقی : علیرضا قربانی برای قطعه «زلف تو».

- بهترین رهبر ارکستر یا سرپرست موسیقی تلفیقی: آرش گوران برای ارکستر همایون شجریان.

- بهترین خواننده موسیقی ایرانی - تلفیقی: همایون شجریان.

- بهترین ترانه: حسین غیاثی برای قطعه «مرا ببخش» با صدای علیرضا قربانی.

- بهترین آهنگساز موسیقی پاپ: گرشا رضایی و هادی زینتی برای قطعه «عکس تو».

- بهترین تنظیم کننده موسیقی پاپ: امیر بهادر دهقان برای قطعه «پاقدم» با صدای علیرضا طلیسچی.

- بهترین قطعه موسیقی پاپ: علیرضا طلیسچی برای قطعه «پاقدم» و گرشا رضایی برای قطعه «تو».

- بهترین اجرای زنده گروه موسیقی پاپ: حامد برادران، گروه بهنام بانی.

- بهترین خواننده پاپ: مجید رضوی و بهنام بانی.

- بهترین سرپرست اجرای زنده گروه موسیقی پاپ: حامد برادران برای گروه بهنام بانی.

- جایزه ویژه هیات داوران: محمدحسین توتونچیان برای تهیه‌کنندگی کنسرت نمایش «سی‌صد».

- تندیس حافظ افتخاری: تندیس حافظ افتخاری اهدا می شود به محسن چاوشی به پاس خلق آثار درخشانش در سال گذشته و همچنین فعالیت موثر اجتماعی در زمینه آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد/ بابک جهانبخش برای استمرار در تولید/ بهمن بابازاده، فعال رسانه و منتقد و روزنامه‌نگار در عرصه موسیقی.

- تقدیر: محمد حاتم و مجتبی حاتم پور به پاس حضور در عرصه تهیه کنندگی و اجرای صحنه‌ای/ سعید شهروز برای یک عمر فعالیت هنری و تولید آثار خاطره‌انگیز.

پویا سرایی، بابک زرین و محمد فلاحی داوری بخش موسیقی تندیس حافظ را در این دوره به عهده داشتند.

* بخش تئاتر

- بهترین نمایشنامه نویس: حمید امجد برای «وقت‌خوش».

- بهترین کارگردان: کوروش شاهونه برای نمایش «هیدن».

- بهترین بازیگر مرد: شهروز دل‌افکار برای «مکبث‌زار».

- بهترین بازیگر زن :صدف اسپهبدی برای بازی در نمایش‌های «فریز مکبث فریز» و «جنون محض».

- جایزه ویژه برای اجرای بی‌نقص از یک کاراکتر توان‌یاب و استفاده از تکنیک‌های ناب: ریحانه رضی برای «هیدن».

- بهترین دستاورد فنی: کیومرٍت مرادی برای طراحی نور نمایش «مانش».

- استعداد تازه تئاتر ایران (نشان علی معلم) : ویدا موسوی.

- بهترین تئاتر خیابانی: مصطفی کولیوندی برای «مشد و لگد محترمانه».