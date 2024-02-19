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۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۲

در بخش‌های مختلف؛

فراخوان بخش موسیقی تندیس حافظ منتشر شد

فراخوان بخش موسیقی تندیس حافظ منتشر شد

فراخوان موسیقی مراسم تئاتر و موسیقی مرحوم علی معلم در قالب «تندیس حافظ» روز دوشنبه ۳۰ بهمن در قالب بخش‌های مختلف منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پویا افشاری مدیر بخش موسیقی دومین مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ) از انتشار فراخوان بخش موسیقی این مراسم خبر داد.

وی اعلام کرد: در این دوره از مراسم آثار موسیقیایی پاپ و ایرانی (سنتی) مورد داوری قرار خواهند گرفت و بخش‌های جدیدی مانند انتخاب بهترین رهبر ارکستر ایرانی و تلفیقی و بهترین اجرای ایرانی و تلفیقی نیز به مراسم اضافه شده است. در بخش موسیقی این مراسم، آثاری که در بازه زمانی فروردین ۱۴۰۱ تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ به صورت رسمی منتشر شده باشند مورد داوری قرار خواهند گرفت.

افشاری افزود: بهترین ترانه، بهترین آهنگ ژانر ایرانی، بهترین آهنگ ژانر پاپ، بهترین تنظیم کننده اثر ایرانی و پاپ، بهترین خواننده و بهترین آهنگساز از بخش‌های مختلف دومین مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم (نمایش حافظ) هستند.

این مراسم در اسفند سال جاری برگزار خواهد شد.

متقاضیان برای مطالعه فراخوان و نحوه ثبت‌نام می‌توانند به وب سایت رویداد تندیس حافظ مراجعه کنند.

کد مطلب 6031666
علیرضا سعیدی

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