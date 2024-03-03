صعود بورس در دومین روز متوالی؛ پرش ۶۰ هزار واحدی شاخص کل

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز نیز برای دومین روز متوالی صعود خوبی را تجربه و فعالان بازار سرمایه را به آغاز روند صعودی جدید امیدوار کرد.

بعد از اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر رشد بازار سرمایه به دلیل ارزانی قیمت سهام، ۲ روز متوالی وضعیت بورس خوب شده و ارزش معاملات خرد به طور محسوسی افزایش یافته و از ۳,۰۰۰ میلیارد تومان به محدوده ۷,۰۰۰ میلیارد تومان رسید.

ارزش معاملات خرد عدد ۷,۱۸۹ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، ۳۲% و نسبت به میانگین ماهانه ۵۶% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش ۲۲۴ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز ۶۳۲ میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است. این سومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام می‌گردد.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۱,۴۹۵ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم ۹۲۶ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۹۸۳ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۳۳۹ میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش ۴۲ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۲۲۵ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم ۸۷۶ میلیارد تومان (۳ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات ۵۶۵ میلیارد تومان (۳.۷ برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات ۳۷۹ میلیارد تومان (۲.۶ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه پالایش فرآورده‌های نفتی با ارزش معاملات ۳۳۸ میلیارد تومان (۷.۵ برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه رایانه با ارزش معاملات ۱۰۴ میلیارد تومان (۴.۳ برابر میانگین هفتگی) و گروه نهادهای مالی واسط با ارزش معاملات ۱۷۴ میلیارد تومان (۳.۸ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.