اسبقیان: باید به نتیجه انتخابات ژیمناستیک احترام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان در پایان رأی گیری مجمع انتخابات فدراسیون ژیمناستیک که با پیروزی زهرا اینچه درگاهی همراه بود، اظهار داشت: همه ما مکلف هستیم به نتیجه انتخابات احترام بگذاریم.

وی تاکید کرد: در تمامی مجامع اعلام کردیم که وزارت ورزش به رأی اعضای مجمع احترام می‌گذارد و هیچ حمایتی از کاندیدها نکرده و این را به صراحت اعلام می‌کنم. امروز هم همین اتفاق افتاد. وزارت ورزش خواهان برگزاری انتخابات با نظر اعضای مجمع است.

محمدشروین اسبقیان تصریح کرد: ۱۸ مجمع انتخاباتی قرار بود برگزار شود که به فضل الهی و با رهنمودهای وزیر ورزش و با همکاری کمیته ملی المپیک تاکنون مجمع انتخاباتی ۱۱ فدارسیون را برگزار کردیم و انشاالله مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های رزمی هم در تاریخ ۲۵ اردیبهشت برگزار خواهیم کرد.

او ادامه داد: پس از انتخابات فدراسیون ورزش های رزمی، انتخابات تنیس و دوومیدانی را نیز برگزار می کنیم و قصد داریم تا پایان مردادماه همه انتخابات را برگزار کنیم تا فدراسیونی بلاتکلیف نباشد. برگزاری مجامع انتخاباتی از وظایف وزارت ورزش است و ما ملزم به رعایت قانون هستیم.

او افزود: مجمع امروز فدراسیون ژیمناستیک با حضور نمایندگان فدراسیون جهانی برگزار شد و نسبت به برگزاری مجمع ابراز رضایت کردند و ما تمام تلاشمان را کردیم تا به گونه ای مجمع را برگزار کنیم تا قوانین بین المللی را رعایت کنیم و برگزاری چنین مجمعی باعث افتخار ماست.

او در خصوص تعیین و تکلیف تایید صلاحیت کاندیداهای فدراسیون ورزش های رزمی گفت: انتخابات هایی که ما پیش از این زمان آن ها را اعلام کرده بودیم بی تردید برگزار خواهد شد