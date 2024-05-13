خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اکثر مردم شاهرود نان خریدن را کاری دشوار می‌دانند، مردم می‌گویند که نانوایی‌ها در شهر به تعداد کافی نیست در نتیجه همیشه جلوی نانوایی‌های شهرستان صف‌های نسبتاً طولانی ایجاد می‌شود.

مشاهده خبرنگار مهر حاکی است که اگر شما شش صبح هم در یک نانوایی باشید خواهید دید که دست کم هشت نفر زودتر از شما به نانوایی آمده‌اند، کار به جایی رسیده که خیلی از مردم وقتی هنوز نانوایی‌ها باز نشده‌اند به صف می‌ایستند تا کمتر معطل شوند!

روایت صف‌های طولانی

این صف‌های طولانی به دلیل فقدان نانوایی کافی است، برای مثال از چهار راه باغ زندان تا خیابان شهربانی، خرقانی، مولوی، ابن سینا، سرباز، مدائن، رودکی و سمت راست خیابان ۲۲ بهمن، تنها سه نانوایی وجود دارد در حالی که به جرأت می‌توان گفت جمعیت همین هشت خیابان روی هم ۱۰ درصد کل جمعیت شهر شاهرود یعنی چیزی حدود ۲۰ هزار نفر است.

در عین ناباوری اما کارگروه آرد و نان فرمانداری شاهرود اعلام کرده که تعداد نانوایی‌ها در این شهرستان از میزان میانگین جمعیتی بیشتر است! و اجازه ایجاد نانوایی جدید را به سختی می‌دهد.

اما کمبود نان و صف‌های طولانی تنها مشکل مردم نیست آن هم در مقابل کیفیت بسیار بد نان‌های تولیدی نانوایی‌هایی که مردم را کلافه کرده است. مردم نه تنها از کیفیت نان بلکه از میزان چانه و مقدار خمیر هم نارضایتی دارند و البته این به آن معنی نیست که همه نانوایی‌های شاهرود دچار این مشکلات هستند، بی شک نانوایی‌های خوبی هم در این شهرستان وجود دارد. اما این حجم از نارضایتی برای چیست؟

آرد بد است

یک شاطر در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه نانوا بدون آرد خوب نمی‌تواند معجزه کند، گفت: توزیع آرد در استان سمنان به صورت استانی است یعنی گندم درجه یکی که در شاهرود و میامی تولید می‌شود و بهترین آرد را برای نان می‌دهد به سمنان برده می‌شود، با گندم گرمسار که کیفیت کمتری دارد ترکیب و سپس به شهرستان‌های مختلف ارسال می‌شود و این از کیفیت آرد می‌کاهد.

محمدی با بیان اینکه مشکل این است که آرد خوبی به دست ما نمی‌رسد وگرنه اگر آرد خوب باشد ما هم می‌توانیم بهتر نان بپزیم، تاکید کرد: مشکل اینجا است که آرد پایه و اساس کار ما است یعنی کیفیت نان ۸۰ درصد به آرد و ۲۰ درصد به آب و دیگر مسائل بستگی دارد و در نتیجه مشکل آرد اگر حل شود مشکل دیگری نداریم.

وی در پاسخ به سوالی درباره چانه و وزن، افزود: به هیچ عنوان این موضوع را قبول نداریم، هیچ نانوایی از وزن و نان خود نمی‌زند چرا که این خمیر را قرار نیست به خانه‌اش ببرد. خمیر باید نان شود و دست مردم داده شود لذا این را قبول نداریم اگر مردم بگویند نان خمیر است، آرد بد است شاید قدری نان بسوزد و … قبول، اما این یک مورد را به هیچ عنوان نمی‌پذیریم.

نانوایی‌ها نان خوب نمی پزند

یک خانم شاهرودی در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه نانوایی‌ها نان خوبی نمی‌پزند، گفت: شاید در کل منطقه یک نانوایی خوب وجود داشته باشد که آن هم ده‌ها نفر در صف آن ایستاده‌اند و مردم معطل می‌شوند، اگر همه نانوایی‌ها نان خوب بدهند این صف‌های بین آنها پخش می‌شود.

منیره شاه حسینی با بیان اینکه نانوایی‌های خوب مشتری خوب دارند در نتیجه همیشه شلوغ هستند ولی نانوایی‌هایی هستند که سه الی چهار نفر جلویشان نایستاده است، افزود: اگر نظارتی باشد که همه نان خوب بپزند صف‌ها هم کمتر می‌شود و در نتیجه مردم هم راحت می‌شوند.

وی افزود: نانی که می‌پزند اکثراً سیاه است، نان‌ها در گذشته این طور نبود و از طرف دیگر غیر ممکن است که شما در شاهرود نانی بخرید و بخشی از آنکه خمیر یا سوخته است را دور نیاندازید، نان‌های تولیدی حتی در بهترین نانوایی‌ها هم خمیر یا سوخته هستند.

پدیده عجیب

داوود محمدیان که او هم برای تهیه نان در نانوایی حضور دارد، در گفت وگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: پدیده عجیبی در نانوایی‌های شاهرود است که شما خبرنگاران باید به عنوان عجایب نمایش بدهید و آن هم اینکه یک نان همزمان هم خمیر است هم سوخته و این از عجایب نانوایی‌های شاهرود است.

وی با بیان اینکه چطور می‌شود که وسط یک نان سوخته باشد دور آن خمیر و عجیب اینکه هیچ کدامش را هم نشود خورد، افزود: نظارت‌ها بر کیفیت نانوایی‌ها صفر است به نظرم اتحادیه که خودش نانوا است نباید بر نانوایی‌ها نظارت کند چون هوای همکاران خودش را دارد و نه مردم.

تشدید نظارت‌ها

رئیس سازمان صمت استان سمنان اما از گشت مشترک بازرسی از واحدهای نانوایی‌های استان خبر داده و می‌گوید: نظارت‌ها بر نانوایی‌های استان به لحاظ کیفی و کمی و همچنین آرد و مسائل بهداشتی و … مکرراً در حال انجام است و تخلفات رسیدگی می‌شود.

یادگار احمدی با بیان اینکه نمایندگان بهداشت، صمت، تعزیرات و جهاد کشاورزی و اصناف و … نیز در این بازدیدها حضور دارند، افزود: مردم بهترین بازرسان ما هستند در نتیجه از مردم می‌خواهیم که موارد تخلف از جمله گران فروشی، کم فروشی، تقلب و مواردی از این دست را حتماً با سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ در میان بگذارند تا بازرسان ما به تخلفات حوزه‌های مختلف به خصوص نانوایی‌ها رسیدگی کنند.

آموزش نانوایان

استاندار سمنان نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اقدامات در دستور کار برای ارتقای کیفی تولید نان در این استان بیان کرد: یکی از اقداماتی که در استان در دستور کار قرار گرفته، آموزش نانوایان و خبازان در کل استان سمنان برای ارتقای کیفی نان تولیدی و در نتیجه افزایش رضایتمندی مردم است.

سید محمد رضا هاشمی با بیان اینکه به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام شده که نانوایان باید آموزش دیده و درجه بندی شوند، ابراز کرد: این آموزش‌ها از طریق فنی و حرفه‌ای صورت خواهد گرفت و در کنار آن نظارت و بازرسی‌های مکرر و موردی از نانوایی‌ها هم در دستور کار قرار دارد تا شاهد ارتقای سطح کیفی نان‌های تولیدی استان باشیم.

مواردی که مسئولان می‌گویند مدت زمانی طول می‌شد تا به منصه بروز و ظهور رسیده و در سفره‌های مردم دیده شود، تا آن زمان اما به نظر می‌رسد که مردم باید صبر کنند تا نانوایی‌ها آموزش ببینند و یا در صف‌های طولانی در برابر نانوایی‌هایی که قدری نان بهتری می‌پزند بایستند و منتظر بمانند، صف‌های طولانی که مردم را بسیار آزرده است.