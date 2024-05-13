به گزارش خبرنگار مهر، نشست سریال «هیس هیچی نیس!» روز گذشته ۲۳ اردیبهشت با حضور زینب یزدانی سردبیر سریال، سمانه حسینی مدیر انتشارات مهرک و سورنا جوکار مدیر محتوایی انتشارات مهرک در غرفه مجمع ناشران انقلاب اسلامی واقع در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.



زینب یزدانی سردبیر و سرپرست پژوهشگران سریال «هیس هیچی نیس!» در ابتدا درباره ایده شکل گیری این مجموعه بیان کرد: روز اولی که تصمیم گرفتیم به ساخت این سریال ورود کنیم و به بخشی از تاریخ بپردازیم هنوز به کتاب «سرگذشت استعمار» نرسیده بودیم. وقتی با کتاب های تاریخ وحشت آشنا شدیم در جستجوها به این کتاب هم رسیدیم.

مصرف رسانه عصر ما جهانی است پس سراغ تاریخ جهان رفتیم

وی اضافه کرد: این کتاب خیلی جذاب بود و آنچه ما خواستیم بگوییم خیلی جذاب در کتاب روایت شده و فرم خوبی داشت. بعد این سوال را داشتیم که به تاریخ ایران بپردازیم یا جهان که دوستان را راضی کردیم اول به تاریخ جهان بپردازیم. مصرف رسانه ای در عصر ما مصرف جهانی است و این بیشتر موضوعیت دارد بنابراین ابتدا می‌بایست به تاریخ جهان می پرداختیم.

یزدانی درباره اینکه چه پژوهشی اضافه بر کتاب داشته اند، گفت: ما داستان و جزییات می خواستیم و در این کتاب به درستی اضافه ها برداشته شده بود تا بچه ها مغز مساله را بخوانند اما در سریال باید این جزییات را اضافه می کردیم و این قسمت کار پژوهش بود. باید تنوع مکانی و زمانی را به گونه ای مشخص می کردیم که سیر درستی داشته باشد به طور مثال در فصل اول به مساله سیاهپوست ها پرداختیم.

سرپرست پژوهشگران درباره بازخوردها نسبت به این مجموعه عنوان کرد: خوشبختانه هم منتقدان و هم مخاطبان اثر یعنی نوجوانان این کار برایشان موضوعیت پیدا کرده است و این خیلی خوب است. برای ما خیلی مهم بود مخاطب نوجوان بتواند به یک تحلیل برسد که خدا را شکر بچه ها عین آنچه را که هدف مجموعه بود، متوجه شده بودند.

در ادامه سمانه حسینی مدیر انتشارات مهرک درباره تبدیل کتاب ها به فیلم و سریال بیان کرد: این امکان هست که وقتی اثری خلق می شود، بدانیم چه قابلیت‌هایی دارد و صحت سنجی کنیم که به فیلم و سریال تبدیل می شود یا خیر اما اینطور نیست که کتابی را منتشر کنیم و از ابتدا به این فکر باشیم که به فیلم و سریال تبدیل شود بلکه ابتدا خود کتاب اولویت دارد. برخی کتاب های نوجوان دنیای تصویری خوبی را خلق کرده اند و درباره آنها می توان به این نتیجه رسید که به فیلم تبدیل شوند.

مرتضی پرنیان که اجرای این نشست را بر عهده داشت در ادامه به فیلم های «آپاراتچی» و «آسمان غرب» و سریال «سوران» اشاره کرد که هر یک به صورت اقتباسی پدید آمده اند.

آیا اجازه داریم از عشق و اقتصاد و دیگر موضوعات همانگونه برای نوجوان صحبت کنیم که برای بزرگسال حرف می زنیم؟ سپس سورنا جوکار مدیر محتوایی انتشارات مهرک درباره کمبود آثار داستانی قوی برای نوجوانان گفت: ما سال هاست که با چنین معضلی مواجهیم. کار برای نوجوان سخت است و کسانی که به این سخت ها آشنا باشند کم هستند. به طور مثال آیا اجازه داریم از عشق و اقتصاد و دیگر موضوعات همانگونه برای نوجوان صحبت کنیم که برای بزرگسال حرف می زنیم؟ جواب این سوال باعث می شود که در خلاصه ترین و با مراقبت ترین حالت در کار حرف بزنیم و این کار مرتبط با نوجوان را سخت می کند. تعداد افرادی که بتوانند مدلی کار کنند که هم برای نوجوان و هم بزرگسال قابل قبول باشد، اندک هستند.

وی با مثالی از فیلمسازان مطرح عنوان کرد: شما همیشه «بچه های آسمان» و «قصه های مجید» را خواهید دید و ویژگی‌ چنین آثاری در سازنده آنها است که نگاه جامع الاطرافی دارد. امثال کیومرث پوراحمد این نگاه را داشتند.

جوکار درباره کمبود نویسنده های این حوزه گفت: یقینا نویسنده های این حوزه هنوز هستند اما روزگار با کودکی و نوجوانی ما فرق کرده است.

در ادامه یزدانی درباره آیتم ها و تنوع شخصیت ها در سریال «هیس، هیچی نیس!» توضیح داد: در هر اثر رسانه ای جذابیت مساله اصلی است تا بتواند مخاطب را همراه کند. ریتم برای نوجوان امروز موضوع مهم است. ما داستان مشخصی نداشتیم و اپیزودیک شدن سریال اجازه داد محدودیت ما کمتر شود. فضای رسانه ای دنیا هم برای کودک و نوجوان به سمت کارهای با ریتم بالا می رود. ما متوجه شدیم ذایقه مخاطب ما هم آن فضا را بهتر می پسندد پس با اپیزودیک کردن کار و آیتم های متنوع ریتم را بالا بردیم.

وی اضافه کرد: یک مسابقه تلویزیونی آماده می‌کنیم که بچه‌ها می‌توانند در آن شرکت کنند و پیوست رسانه‌ای داریم که چرخه کاملی با استفاده از کتاب، سریال و مسابقه است.

تاریخی که ما روایت می کنیم تلخ است و حتی به دلیل این تلخی خیلی از روایات را حذف کردیم. حتی نویسنده زمانی گفت اینجا جای شوخی و خنده نیست و باید جدی صحبت کرد یزدانی در ادامه درباره شخصیت روباه در سریال تصریح کرد: تاریخی که ما روایت می کنیم تلخ است و حتی به دلیل این تلخی خیلی از روایات را حذف کردیم. حتی نویسنده زمانی گفت اینجا جای شوخی و خنده نیست و باید جدی صحبت کرد. هم به دلیل این طنازی هم دیگر موارد نمادین، روباه می توانست این چهره را نمایش دهد به ویژه که روباه در ادبیات ما هم با قصه «کلاغ و روباه» تداعی می شود از این رو آنچه را می خواستیم به مخاطب می رساند.

حسینی در ادامه درباره تفاوت مدیوم های کتاب یا فیلم با سریال گفت: مستقل بودن رسانه های متفاوت را نباید زیر سوال برد و اگر جایی این هم افزایی پیش می آید، اتفاق خوبی است.

وی اضافه کرد: برخی سکانس ها در سریال است که نمی توان در کتاب به صورت مکتوب داشت و یا بخش های جذابی در کتاب وجود دارد که قابلیت تصویری ندارد.

جوکار در بخش دیگری از این نشست درباره قصه های کلاسیک به عنوان نیاز امروز مخاطب نوجوان گفت: آنچه امروز خیلی در ادبیات و سینما و سریال باب شده است اصطلاح «پایان باز» است اما بیشتر پایان ولنگار و نوعی شلختگی را شاهد هستیم. اگر به «هری پاتر» و «ارباب حلقه ها» نگاه کنید سیر کلاسیک داستان را دارند که از یک نقطه شروع می شود، اوج و پایان دارد که پایان شادی هم است و تلخ نیست اما همین روند داستانی در ادبیات ما از بین رفته است در حالی که نوجوان همواره دنبال پایان روشن و یا مشخص شدن سرنوشت قهرمان است. ما در انتشارات مهرک دنبال روایت همین داستان کلاسیک و سنتی هستیم.

در بخش دیگر این نشست یزدانی درباره این سوال که چرا در سریال از سلبریتی ها و چهره ها استفاده نشده است، بیان کرد: ما چهره های توانمندی داریم که در عرصه تئاتر درخشیده و از جشنواره های داخلی و خارجی جایزه گرفته بودند اما توانمندی هایشان دیده نشده بود و دوم اینکه نمی خواستیم اثرمان بر پایه سلبریتی بنا شود.

وی در پایان درباره تحلیلی که از سریال «هیس، هیچی نیس!» به دست می آید، مطرح کرد: این مجموعه تصویر روشنی از اتفاقات جهانی روز خواهد داشت.

سریال نمایشی «هیس، هیچی نیس!» به عنوان نخستین محصول مرکز تولیدات نوجوان سوره توسط سازمان سینمایی سوره به تهیه‌کنندگی حمیدرضا عطارد و کارگردانی حسین حقانی با نگاهی طنز به رویدادهای تاریخی جهان ساخته شده و اثری اقتباسی از کتاب ۱۵ جلدی «سرگذشت استعمار» مهدی میرکیایی است و شنبه تا دوشنبه ساعت ۱۸ از شبکه دو سیما و چهارشنبه تا جمعه ساعت ۲۱ از شبکه امید پخش می شود.