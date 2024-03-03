سامانه بارشی جدید از دوشنبه وارد هرمزگان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش عارفی با اشاره به پیش‌بینی آرام بودن شرایط جوی استان هرمزگان در امروز، اظهار کرد: امروز مورخ سیزدهم اسفندماه پیش‌بینی می‌شود دریا آرام باشد اما شناورهای سبک نیز رفت و آمد با احتیاط را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به افزایش ابرناکی هوای استان هرمزگان در اثر ورود سامانه بارشی جدید از دوشنبه، عنوان کرد: سامانه بارشی جدید دوشنبه از جنوب استان وارد می‌شود و در اثر آن هوای استان ابرناکی خواهد شد و در برخی از نقاط نیز شاهد وقوع رگبار و رعد وبرق پراکنده خواهیم شد.

معاون فنی هواشناسی استان هرمزگان، با اشاره به پیش‌بینی وقوع تندباد لحظه‌ای از روز دوشنبه در برخی از نقاط هرمزگان، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود اوج فعالیت این سامانه بارشی جنوبی که روز چهارشنبه به پایان می‌رسد، سه‌شنبه پانزدهم اسفندماه خواهد بود و مناطقی نظیر تنگه هرمز و دریای عمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

عارفی گفت: به تمام مردم استان هرمزگان توصیه می‌کنم در زمان فعالیت این سامانه بارشی در استان هرمزگان از قرارگرفتن در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

وی با اشاره به وزش بادهای شدید جنوب شرقی در هفته جاری، اظهار کرد: بنادر استان هرمزگان بهتر است تمهیدات لازم برای افزایش ایمنی عبور و مرور شناورهای صیادی، سبک و تفریحی انجام دهند و حتی عبور و مرور در برخی از روزها را ممنوع کنند.