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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۰۲

معاون فنی هواشناسی هرمزگان:

سامانه بارشی جدید از دوشنبه وارد هرمزگان می شود

سامانه بارشی جدید از دوشنبه وارد هرمزگان می شود

بندرعباس - معاون فنی هواشناسی هرمزگان گفت: سامانه بارشی جدید دوشنبه تا چهارشنبه هفته‌جاری در هرمزگان فعال خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش عارفی با اشاره به پیش‌بینی آرام بودن شرایط جوی استان هرمزگان در امروز، اظهار کرد: امروز مورخ سیزدهم اسفندماه پیش‌بینی می‌شود دریا آرام باشد اما شناورهای سبک نیز رفت و آمد با احتیاط را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به افزایش ابرناکی هوای استان هرمزگان در اثر ورود سامانه بارشی جدید از دوشنبه، عنوان کرد: سامانه بارشی جدید دوشنبه از جنوب استان وارد می‌شود و در اثر آن هوای استان ابرناکی خواهد شد و در برخی از نقاط نیز شاهد وقوع رگبار و رعد وبرق پراکنده خواهیم شد.

معاون فنی هواشناسی استان هرمزگان، با اشاره به پیش‌بینی وقوع تندباد لحظه‌ای از روز دوشنبه در برخی از نقاط هرمزگان، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود اوج فعالیت این سامانه بارشی جنوبی که روز چهارشنبه به پایان می‌رسد، سه‌شنبه پانزدهم اسفندماه خواهد بود و مناطقی نظیر تنگه هرمز و دریای عمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

عارفی گفت: به تمام مردم استان هرمزگان توصیه می‌کنم در زمان فعالیت این سامانه بارشی در استان هرمزگان از قرارگرفتن در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

وی با اشاره به وزش بادهای شدید جنوب شرقی در هفته جاری، اظهار کرد: بنادر استان هرمزگان بهتر است تمهیدات لازم برای افزایش ایمنی عبور و مرور شناورهای صیادی، سبک و تفریحی انجام دهند و حتی عبور و مرور در برخی از روزها را ممنوع کنند.

کد مطلب 6044809

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