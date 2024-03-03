به گزارش خبرنگار مهر، مریم اردبیلی، مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران در نشست خبری درباره بیستمین نمایشگاه زنان و تولید ملی اظهار داشت: این نمایشگاه ۱۶ تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ در بوستان گفت‌وگو برگزار می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند از محصولات زنان که اکثراً سرپرست خانوار هستند، استفاده کنند.

مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران با بیان اینکه حجم نیازها برای عرضه محصولات در نظر گرفته شده، افزود: طی دو سال گذشته ۹۶ دوره از بازارچه‌ها در سطح شهر برپا شده است.

اردبیلی با اشاره به اینکه محور کار ما کارآفرینی است، بیان داشت: ۸۶۴ کسب و کار شامل پوشاک، کالای خواب، کالای حجاب، زیورآلات، عروسک، کالای آشپزخانه و… در این دوره در فضاهای فروش بوستان گفت‌وگو و به طور کلی در ۶ بوستان پر تردد و ۱۳ ایستگاه پر تردد مترو مثل ایستگاه تجریش، شادمان، اشرفی اصفهانی، دروازه دولت، تئاترشهر و…حمایت و محصولات ارائه می‌شود.

وی در ادامه گفت: البسه کارکنان شهربان و حریم بان امسال توسط زنان سرپرست خانوار در مجموعه‌های کوثر تولید شد و علاوه بر صرفه جویی ۱۲ میلیارد تومانی، کیفیت البسه ارتقای جدی نسبت به ادوار قبل داشت.

مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران افزود: با مجموعه عباس آباد هم همکاری در حوزه فعالیت کارآفرینی زنان داشته‌ایم.

اردبیلی در مورد آزادی زنان زندانی گفت: آزادی مادران زندانی جرایم مالی و غیر عمد اخیراً با همکاری مجموعه شهرداری و خیرین صورت گرفته و عدد قابل توجهی جمع آوری شد و برای سال آینده هم برنامه‌هایی داریم.

وی بیان داشت: در مورد اشتغال زندانیان زن رأی باز و یا دارای پابند الکترونیک حمایت‌های لازم برای کسب معاش حلال آنها صورت گرفته است و حدود یک چهارم زنان زندان تهران مشمول رأی باز شده‌اند. این اقدام حمایتی طی تفاهم نامه شهرداری و زندان زنان صورت گرفته است و سال جدید این حمایت‌ها گسترده‌تر و حتی پس از اتمام محکومیت آنها انجام می‌شود.

مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران خاطرنشان کرد: سامانه زنان سرپرست خانوار در شهرداری قبلاً ۷ هزار نفر عضو داشت که اخیراً مجدد اعضا بسته به شرایط بازبینی شده‌اند و اکنون ۱۹ هزار و ۸۲۳ نفر از حمایت برخوردارند که ۱۳ هزار مورد سرپرست خانوار هستند و ۱۵ هزار و ۱۸۲ نفر از فرزندان آنها از خدمات مختلف مثل مشاوره، استعدادیابی و… برخوردارند.

اردبیلی در مورد برنامه برای زنان معتاد بهبود یافته گفت: یاور شهر ۵ بیشترین زنان معتاد متجاهر را دارد و اقداماتی مانند خانواده پذیری و جامعه پذیری پس از بهبودی و سم‌زدایی با همکاری سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری اجرا شده است.