آغاز به کار بیست و سومین نمایشگاه «زنان و تولید ملی» در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، در تشریح جزئیات بیست و سومین نمایشگاه «زنان وتولید ملی» اظهار کرد: بیست و سومین دوره نمایشگاه «زنان و تولید ملی» از چهارشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴ همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) آغاز میشود و تا ۲۸ شهریور ادامه خواهد داشت. این رویداد همچون سنوات گذشته، در بوستان گفتوگو برگزار میشود و در مجموع حدود ۱۸۰ کسبوکار شامل مراکز توانمندسازی کوثر، برندها و مشاغل خانگی در آن حضور دارند.
وی ادامه داد: به طور همزمان نیز ۲ بازارچه دیگر جنب مترو بوستان لاله و مترو قلهک برپا میشود که هر یک شامل ۲۰ غرفه هستند.
برپایی غرفه تاکسی بانوان برای نخستین بار
اردبیلی در رابطه با جزئیات نمایشگاه هم اظهار کرد: مانند دورههای پیشین فضای مهدکودک برای رفاه مادران و خاطره سازی خوش برای کودکان، پیشبینی شده و برای نخستین بار با همکاری سازمان تاکسیرانی، غرفه تاکسی بانوان نیز برپا خواهد شد. در بخش فضای باز نیز ۱۰ غرفه با محوریت ۲۰ کسبوکار در زمینه مواد غذایی فعالیت خواهند داشت.
مشاور زنان و خانواده شهردار تهران تصریح کرد: یکی از اقدامات تازه امسال، حضور انجمن صنایع لبنی ایران است که با هدف ارتقای سلامت زنان و پیشگیری از بیماریها و سرطانها، برنامههای آموزشی و ترویجی درباره مصرف لبنیات اجرا خواهد کرد و نمونههایی نیز در اختیار بازدیدکنندگان قرار خواهد داد.
وی با بیان اینکه تلاش شده تا تمامی امکانات دورههای قبل حفظ شود، خاطرنشان کرد: همچنین بخش بازیهای خانوادگی، غرفههای مرتبط با فعالیتهای فرهنگی و حضور زنان آتشنشان و پایگاه اورژانس از دیگر بخشهای نمایشگاه است.
اردبیلی همچنین به فعالیت بازارچه پیامبر اشاره کرد و یادآور شد: بازارچه پیامبر مطابق روال گذشته پس از پایان دوره یکماهه یا ۴۰ روزه، با ترکیب جدیدی از غرفهداران در سه طبقه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
