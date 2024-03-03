به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر «محمد باقری» رییس ستاد کل نیروهای مسلح درگذشت آیت الله امامی کاشانی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ"

بیت مکرم مرحوم آیت الله محمد امامی‌کاشانی

سلام علیکم،

رحلت مبارزه نستوه، روحانی وارسته و استاد اخلاق حضرت آیت‌الله محمد امامی‌کاشانی نماینده مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران موجب تأسف و تالم فراوان گردید.

آن روحانی عالی‌قدر عمر خود را در مسیر خدمت به اسلام، قرآن و ترویج فرهنگ و معارف اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و مجاهدت در رکاب امام راحل و نهضت اسلامی علیه رژیم منحوس پهلوی و سپس با پیروزی انقلاب اسلامی در سنگرها و مناصب مختلف نظام اسلامی از جمله در مجلس خبرگان رهبری و امامت جمعه موقت تهران و تولیت حکیمانه مدرسه عالی شهید مطهری و عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی سپری نمود و در همراهی و تبعیت از مقام معظم رهبری آثار و برکات الهام‌بخشی به‌ویژه برای نسل جدید حوزه و روحانیت به ودیعت نهاد.

فقدان آن عالم پرهیزگار و فقیه پارسا را به محضر رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، خانواده مکرم، جامعه معزز روحانیت و آحاد شاگردان و علاقه‌مندان او تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خدای قادر متعال علو درجات و رحمت واسعه و همجواری آن فقیه فقید با امیر مؤمنان علی بن ابیطالب (علیه السلام) و صبر، شکیبایی و ثبات قدم مصیبت دیدگان و داغدیدگان ارجمند را طلب می‌کنم.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح سرلشکر پاسدار محمد باقری

اسفند ماه ۱۴۰۲