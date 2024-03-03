به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، فراخوان دومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای «صبح» که به دبیری محسن یزدی در ۳ بخش «اصلی»، «معاونت برون مرزی» و «ویژه فلسطین» برگزار می‌شود، منتشر شد. آخرین مهلت ثبت نام و ارسال آثار آن ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ خواهد بود.

متن فراخوان به شرح زیر است:

الف- بخش اصلی

«بخش اصلی» جشنواره بین المللی «صبح» اختصاص به تمامی هنرمندان و فعالان رسانه‌ای داخل و خارج از ایران دارد و در ۳ گروه اصلی برنامه تلویزیونی، رادیویی و رسانه‌های جدید برگزار می‌شود. همچنین آثار تلویزیونی باید با زیرنویس انگلیسی ارایه شوند.

درونمایه آثار این بخش باید با محوریت «رسانه و نظم نوین جهانی» مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت‌گرایی و اقتدار فرهنگی، اصالت خانواده، گفتمان مقاومت و استکبارستیزی باشد.

ب- بخش معاونت برون مرزی

در این بخش تنها تولیدات معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما در ۳ گروه تلویزیونی، رادیویی و رسانه های جدید امکان شرکت و رقابت دارند. در این بخش محدودیت زبانی و زیرنویس وجود ندارد و اثر تولید شده با هر زبان و زیرنویسی امکان ثبت نام و ثبت اثر دارد.

ج- بخش ویژه فلسطین

بخش ویژه فلسطین که در دوره اول جشنواره بخش جنبی این رویداد بود، در این دوره با توجه به اتفاقات منطقه و تحولات بوجود آمده بعد از عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر به بخش‌های اصلی جشنواره اضافه شد.

شرکت‌کنندگان در داخل و خارج از ایران می‌توانند آثار مرتبط با موضوع فلسطین را در شاخه‌های «فیلم سینمایی»، «سریال»، «موشن گرافی و انیمیشن کوتاه»، «گزارش خبری تلویزیونی»، «پوشش خبری»، «برنامه تلویزیونی»، «کلیپ و نماهنگ»، «فیلم مستند»، «فیلم کوتاه»، خبرنگار شهروند (جایزه شهدای خبرنگار غزه)، «تصویرسازی»، «پادکست» و محتوای مکتوب (شامل یادداشت، مقاله و گزارش تحقیقی) ارسال کنند.

این رویداد بین المللی پایان اردیبهشت ماه با برگزاری کارگاه های تخصصی و اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان هر بخش به کار خود پایان می دهد. پوستر، بروشور و تیزر فراخوان این جشنواره که نشست خبری آن مدتی پیش برگزار شد، منتشر شده است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت جشنواره به آدرس https://sobhfestival.com/fa/ مراجعه کنند.