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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۰۷

جشنواره بین‌المللی رسانه‌ای «صبح» تمدید شد

جشنواره بین‌المللی رسانه‌ای «صبح» تمدید شد

مهلت شرکت در دومین جشنواره بین‌المللی رسانه‌ای «صبح» تا ۲۷ فروردین‌ ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی رویداد، با اعلام دبیرخانه جشنواره «صبح» مهلت شرکت در این رویداد فرهنگی به مدت ۷ روز تمدید شده و علاقه‌مندان تا ۲۷ فروردین ساعت ۲۴ فرصت دارند، آثار خود را ارسال کنند.

دومین جشنواره بین‌المللی رسانه‌ای «صبح» به دبیری محسن یزدی در سه بخش «اصلی»، «معاونت برون‌مرزی» و «ویژه فلسطین» برگزار می‌شود. در این جشنواره هنرمندان داخلی و خارجی در بخش‌های فیلم سینمایی، سریال، مستند، برنامه تلویزیونی، برنامه رادیویی، پادکست، کلیپ و نماهنگ، موشن‌گرافی، انیمیشن، فیلم کوتاه و مقاله با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

این رویداد بین‌المللی ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت‌ ماه با برگزاری کارگاه‌های تخصصی و اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان هر بخش به کار خود پایان می‌دهد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت جشنواره به نشانی https://sobhfestival.com مراجعه کنند.

کد مطلب 6073549
عطیه موذن

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