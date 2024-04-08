به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی رویداد، با اعلام دبیرخانه جشنواره «صبح» مهلت شرکت در این رویداد فرهنگی به مدت ۷ روز تمدید شده و علاقه‌مندان تا ۲۷ فروردین ساعت ۲۴ فرصت دارند، آثار خود را ارسال کنند.

دومین جشنواره بین‌المللی رسانه‌ای «صبح» به دبیری محسن یزدی در سه بخش «اصلی»، «معاونت برون‌مرزی» و «ویژه فلسطین» برگزار می‌شود. در این جشنواره هنرمندان داخلی و خارجی در بخش‌های فیلم سینمایی، سریال، مستند، برنامه تلویزیونی، برنامه رادیویی، پادکست، کلیپ و نماهنگ، موشن‌گرافی، انیمیشن، فیلم کوتاه و مقاله با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

این رویداد بین‌المللی ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت‌ ماه با برگزاری کارگاه‌های تخصصی و اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان هر بخش به کار خود پایان می‌دهد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت جشنواره به نشانی https://sobhfestival.com مراجعه کنند.