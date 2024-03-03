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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۴۶

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان:

کردستان پایگاه مفاخر قرآنی است/مدهامتان بیانگر جایگاه دینی سنندج

کردستان پایگاه مفاخر قرآنی است/مدهامتان بیانگر جایگاه دینی سنندج

سنندج_ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: استان کردستان پایگاه مفاخر قرآنی و محل تردد قاریان و افرادی است که دل در گرو قرآن دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی عصر یکشنبه در بازدید از روند مسابقات ملی مدهامتان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برگزاری مسابقات ملی مدهامتان در سنندج بیانگر جایگاه دینی و امنیت موجود در استان و شهر سنندج است.

وی با اشاره به اینکه امنیت کردستان از بطن خود جامعه تولید می‌شود، بیان کرد: مردم این استان امنیت دوست هستند و علیرغم داشتن روحیه سلحشوری و رشادتی که دارند، عقبه فرهنگی و دینی آنها موجب می‌شود ذاتاً امنیت‌زایی کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استانداری کردستان تصریح کرد: بن‌مایه‌های عقیدتی و دینی سرزمین کردستان رگ و ریشه قوی دارد و از قدیم الایام در ایران به فرمایش رهبر معظم انقلاب کسانی که خوش لحن و صدا بوده‌اند در این آب و خاک حنجره و صدای خود را خرج قرآن کریم و دین مبین اسلام کرده‌اند و افتخار است برای مردم کردستان که چنین مفاخر و پارامتر مهمی در استان دارد.

رمضانی اضافه کرد: عمیقأ معتقدم استان پایگاه و جایگاه و محل تردد قاریان و کسانی که دل در گرو قرآن دارند، بوده است و این برای ما مایه افتخار است.

کد مطلب 6045244

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