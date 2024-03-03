به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پیتر سیارتو، وزیر خارجه مجارستان با اشاره به اینکه اوکراین آنطور که برخی رهبران غربی فکر میکنند، نمیتواند با دستاورد در میدان نبرد موضع مذاکراتی خود را تقویت کند، گفت که هر چه مذاکرات صلح بیشتر به تعویق بیفتد، عواقب آن برای کییف شدیدتر خواهد بود.
سیارتو گفت: ماههاست که درباره پیشروی و دستاوردهای ارتش اوکراین در خط مقدم چیزهایی میشنوم و میگویند که این دستاوردها همان نقطهای است که میتواند آغازگر مذاکرات از موضعی بهتر برای کییف باشد.
وی افزود: در هفتههای اخیر مشخص شده است که این سناریو شکست خورده و زمان به سود روسیه حرکت میکند. هرچه آتشبس دیرتر درخواست و مذاکرات دیرتر آغاز شود، اوضاع اوکراین بدتر خواهد شد.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا از همان ابتدای جنگ در فوریه ۲۰۲۲ اعلام کرد که واشنگتن به تسلیح اوکراین ادامه خواهد داد تا دست بالا را برای رسیدن به یک راهحل دیپلماتیک در اختیار کییف قرار دهد. این همان وعدهای بود که دیپلماتهای اتحادیه اروپا دادند.
بوداپست اما مسیر متفاوتی را در پیش گرفت و سیارتو و همچنین ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان از سال ۲۰۲۲ همواره خواستار آتشبس شدهاند. اوربان چندین هفته پیش از آنکه اوکراین شهر راهبردی «آودیوکا» در دونباس را تسلیم روسیه کند، گفته بود که «تقریبا هیچکس به پیروزی اوکراین باور ندارد.»
سیارتو تاکید کرد: ما همچنین به وضوح اعلام کردیم که هر چه این جنگ طولانیتر شود، ما به خطری هولناک به نام جنگ جهانی سوم نزدیکتر میشویم.
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