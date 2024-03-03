به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رییس‌جمهور اوکراین ازحامیان غربی این کشور برای توقف تحویل تسلیحات نظامی انتقاد کرد.

«ولودیمیر زلنسکی» رییس جمهور اوکراین حامیان غربی اوکراین را متهم کرد که به جای افزایش حمایت نظامی بسیار ضروری برای کی یف، به انجام بازی های سیاسی داخلی خود مشغول هستند.

رییس جمهور اوکراین گفت: درک این موضوع غیرممکن است. موافقت با آن هم غیرممکن است و فراموش کردن آن غیرممکن خواهد بود.

زلنسکی تاکید کرد که شرکای کی‌یف، سامانه های دفاع هوایی کافی در اختیار دارند و اوکراین هم چیزی بیش از نیاز خود برای دفاع درخواست نکرده است. رییس جمهور اوکراین افزود که جهان این موضوع را به خاطر خواهد آورد.

آمریکا بزرگترین حامی اوکراین در نبرد با روسیه است و این روزها بر سر تصویب بسته کمکی برای اوکراین در کنگره این کشور اجماع نظری حاصل نشده است.‌