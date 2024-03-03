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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۱۱

اسد: زلنسکی کمدین موفق‌تری بود

اسد: زلنسکی کمدین موفق‌تری بود

رییس‌جمهور سوریه اعلام کرد همتای اوکراینی در مقایسه با تصدی ریاست جمهوری، کمدین موفق تری بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رئیس جمهور سوریه از اقدامات همتای اوکراینی خود در مقام ریاست جمهوری انتقاد کرد.

«بشار اسد» رئیس جمهور سوریه اعلام کرد که «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در نقش یک کمدین خیلی بیشتر از نقش رهبری یک ملت موفق بوده است.

رئیس جمهور سوریه درباره انتخابات ریاست جمهوری روسیه گفت: دولت دمشق شخصی را ترجیح می‌دهیم که با ما در سوریه با تروریسم مبارزه کرد.

رئیس جمهور سوریه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تحریم‌های زلنسکی روی او تأثیری داشته یا خیر، به شوخی گفت: من را دچار اختلال عصبی کرد.

اسد افزود: او یک کمدین است، این حرفه قبل از ریاست جمهوری بود، اتفاقاً در نقش کمدین موفق تر بود نه رهبر ملت.

در مارس ۲۰۲۳، رئیس جمهور اوکراین تحریم‌هایی را علیه رئیس جمهور سوریه، «فیصل المقداد» وزیر امور خارجه سوریه و «حسین ارنوس» نخست وزیر سوریه اعمال کرد.

کد مطلب 6045239

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نظر شما

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
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      آری زلنسگی برای کمدین ورقّاصی و نمایش وابتذال وامثال اینها بیشتربهش میومدتا رئیس جمهوریک کشور!متاسفانه اوکراینیها فریب خوردندوحالا بایدسزای انتخاب بد خودرا بچشند!!@!.
    • IR ۰۷:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
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      زلنسکی الآن هم کمدینه و رییس جمهور نیست فقط داره نقشی رو که کارگردانهای غربی براش ساختند بازی میکنه و تنها تفاوتش با قبل اینه که قبلا مردم اوکراین رو می خنداند ولی الآن داره میسوزونه !
    • سید IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
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      اینم دیگه اظهار نظر میکنه؟!!

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