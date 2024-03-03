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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۴۸

دبیر ستاد انتخابات اردبیل اعلام کرد؛

مهلت ۲ روزه ثبت شکایات نامزدها از نحوه برگزاری انتخابات

مهلت ۲ روزه ثبت شکایات نامزدها از نحوه برگزاری انتخابات

اردبیل- دبیر ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: کاندیداهایی که به روند برگزاری انتخابات و اعلام نتایج معترض هستند، ۲ روز مهلت ثبت شکایت دارند.

بهروز زلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کاندیداهای معترض امروز و فردا فرصت ثبت شکایت و ارائه اعتراض خود را به هیأت اجرایی استان دارند تا در مهلت یک هفته به شکایات آنها رسیدگی و با همکاری هیأت اجرایی و نظارت به آنها پاسخ داده شود.

وی تصریح کرد: هیأت نظارت استان سلامت انتخابات پنج حوزه انتخابیه را تأیید کرده و هیچ مشکلی در فرآیند برگزاری انتخابات وجود نداشته است.

دبیر ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: ۱۱ اسفند شاهد برگزاری انتخاباتی با امنیت بالا، مشارکت خوب و سلامت کامل در آرای مردم برای کاندیداهای مورد نظر بودیم و هیچ اختلالی در این فرایند ثبت نشده است.

زلالی افزود: به غیر از حوزه انتخابیه پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز که رقابت ۲ کاندیدا به دور دوم کشیده شد، در مابقی چهار حوزه انتخابیه منتخبان مردم مشخص شدند تا خود را برای حضور در مجلس و شروع به کار قوه مقننه در دوره دوازدهم در خردادماه آماده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام وزارت کشور دور دوم انتخابات در حوزه‌هایی که رقابت کاندیداها به دور دوم کشیده شده، اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد که امیدواریم در حوزه انتخابیه پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز نیز از بین ۲ کاندیدای راه یافته به دور دوم، با رأی بالای مردم یکی از آنها منتخب مجلس از این حوزه انتخابیه معرفی شود.

دبیر ستاد انتخابات استان اردبیل اضافه کرد: میزان مشارکت مردم در انتخابات ۱۱ اسفند ۴۸.۹ دهم درصد بوده و استان اردبیل جز ۱۰ استان برتر است که توانسته جایگاه مطلوبی را در ارتقای مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی به دست آورد.

کد مطلب 6045297

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