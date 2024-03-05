حلقه مفقوده انیمیشن ایران چیست؟/جذب جوانان برای جلوگیری از مهاجرت

خبرگزاری مهر - گروه هنر- آزاده فضلی؛ سیزدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران صبح روز یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ با اکران فیلم‌های ایرانی و خارجی در بخش‌های مختلف مسابقه ایران و بین‌الملل در سالن‌های غدیر، خلاق و شهید بهنام محمدی در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب و سالن سینماتئاتر کانون واقع در خیابان خالد اسلامبولی آغاز به کار کرد.

همچنین، هشتمین «بازار ملی پویانمایی تهران» بعدازظهر یکشنبه ۱۳ اسفند ماه، در اولین روز از برگزاری سیزدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران در سالن تیمچه مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور ۲۸ مرکز و شرکت انیمیشن‌سازی فعالیت خود را شروع کرد.

در این بازار شرکت‌های دولتی و خصوصی که روی تولید آثار پویانمایی، بازی‌ها، کتاب، محصولات مرتبط با پویانمایی و … تمرکز دارند، فعالیت می‌کنند و محصولات شأن را برای عرضه به نمایش می‌گذارند.

در این دوره از «بازار ملی پویانمایی تهران» سیزدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی، انجمن آسیفا ایران، مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، گروه سینمایی «هنروتجربه»، مؤسسه فرهنگی هنری ناجی هنر، دانشگاه تهران، دانشگاه هنر، دانشگاه صداوسیما، دانشگاه تربیت مدرس، گروه انیمیشن دانشکده هنر دانشگاه سوره، دانشگاه هنر پارس، شرکت گنبد کبود، گروه هنر پویا، کارخانه تولید صنایع سرگرمی مهوا، شرکت داما مدیا، استودیو کهکشان، رؤیای تصویر پویا، شمس، استودیو استاپ موشن خاک، ام اس تی موشن، استودیو دشت پارسه، نیو استودیو، شرکت آرتامن، شرکت آراستاپ موشن، شرکت رایمون مدیا، شرکت بازرگانی رایان فردا رخشان، شرکت انیمیشن‌سازی لومینوس و مجله علمی ترویجی سینما و انیمیشن ایران ذهن حضور دارند.

راه میان‌بری برای حضور در «هنروتجربه»

محمد طیب مدیر گروه سینمایی «هنروتجربه» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره حضور این گروه سینمایی و رویکردهایش در هشتمین «بازار ملی پویانمایی تهران» بیان کرد: یکی از درخواست‌هایی که دوستان فیلمساز انیمیشن کوتاه از ما دارند این بود که فرصت داشته باشند در جایی غیر از برگزاری جشنواره‌ها که تعداد اکران‌های محدودی دارند، فیلم‌هایشان را برای مخاطب عام نیز به نمایش بگذارند. امسال همزمان با روز جهانی انیمیشن بسته تماماً انیمیشن را در گروه «هنر و تجربه» اکران کردیم و بنا داریم به صورت منظم، فیلم‌های انیمیشن کوتاه را به اکران «هنروتجربه» برسانیم و به همین منظور تاکنون ۲ بسته انیمیشن اکران شده است.

وی گفت: همچنین حداقل ۲۰ فیلم انیمیشن که جوایز بسیاری در کارنامه دارند و از دانشجویان و استعدادهای نابی که در حوزه انیمیشن فعال هستند، کارهایی را انتخاب کردیم که به نمایش می‌گذاریم و به نمایش خواهیم گذاشت.

طیب درباره دلایل حضور گروه «هنروتجربه» در بازار ملی پویانمایی تهران توضیح داد: اول این‌که به بقیه دوستان انیمیشن‌ساز که در این خانواده حضور دارند و احیاناً از موضوع اکران‌های ما مطلع نبودند، آگاهی بدهیم. دوم این‌که افرادی که مایل به اکران فیلم‌هایشان در «هنر و تجربه» هستند، در همین مدت برگزاری بازار با راه میان‌بری بتوانند درخواست اکران بدهند تا فیلم‌هایشان مورد بررسی قرار گیرد.

جلوگیری از مهاجرت بچه‌های انیمیشن‌ساز

بهنام نکویی مدیر غرفه «گروه هنر پویا» و «گنبد» نیز که در گوشه‌ای از سالن بازار در حال توضیح به مراجعه کنندگان و جوانان علاقه‌مند است، درباره حضور این شرکت انیمیشن‌سازی در «بازار ملی پویانمایی تهران» به خبرنگار مهر گفت: تقریباً نزدیک به ۱۶ سال است که استودیوی «گنبد کبود» کار تولید انجام می‌دهد. ما گروهی هستیم که آثار را در سطح کیفیتی بالا تهیه می‌کنیم تا با همین کیفیت در فضای جهانی نشر دهیم. در واقع کارهای ما اکنون با کیفیتی ارائه می‌شود که به راحتی می‌تواند با آثار خارجی رقابت کند.

وی بیان کرد: امسال در جشنواره سیزدهم پویانمایی با انیمیشن سینمایی «بچه زرنگ» حضور داریم. در واقع شرکت انیمیشن سازی «گنبد» در این زمینه هم‌کاری مشترکی با «گروه هنر پویا» دارد. همچنین یک اثر انیمیشن دیگر نیز با این گروه انیمیشن‌سازی در دست تولید داریم.

نکویی تصریح کرد: سعی کردیم بتوانیم با حضور در بازار ملی پویانمایی، بچه‌هایی را که مستعد هستند، جذب کار و آن‌ها را به درستی راهنمایی کنیم تا از انیمیشن زده نشوند و همچنین بیکاری در این حوزه، باعث نشود که ترک وطن کنند.

پر کردن خلأ و حلقه مفقوده انیمیشن ایران

میلاد امیدوار مدیر غرفه شرکت انیمیشن «شمس» که مدیریت آن با محمد سرشار است، نیز به خبرنگار مهر گفت: هدف ما از حضور در «بازار ملی پویانمایی تهران» آشنایی با فعالان و گردهمایی نزد سایر فعالان انیمیشن است به علاوه این‌که بخشی از فعالیت‌های ما نو و جدید است که شامل فرآیندهای تجاری‌سازی و بازاریابی محتوا در سطح بین‌الملل می‌شود.

وی تاکید کرد: تجاری سازی و بازاریابی محتوا، حلقه مفقوده‌ای در انیمیشن ایران است که باعث شده اقتصاد انیمیشن ایران ناشی از منابع خارجی باشد و نتواند به صورت مستقل فعالیت کند، بنابراین ما از طریق تکمیل چرخه تولید و توزیع مدون و فنی تلاش می‌کنیم این خلأ را پر کنیم تا بتوانیم اقتصاد انیمیشن ایران را بهبود ببخشیم.

وی یادآور شد: محمد سرشار با توجه به تجربیاتی که در شبکه کودک و سازمان‌های مرتبط با انیمیشن داشته، تلاش کرده تجربه و دانشی که توسط او و تیمش شکل گرفته است، تبدیل به تشکیل یک مجموعه خصوصی با عنوان «شمس» شود تا در عرصه تولید نیز آثاری را به منصه ظهور برسانند.