حضور «دوار» در ۲ جشنواره خارجی/ ۳ مستند در اکران نوروزی یک پلتفرم

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «دوار» به کارگردانی میثم حسن زاده و تهیه کنندگی علیرضا علویان در ششمین حضور بین المللی خود به نهمین جشنواره Las Cruces در آمریکا راه یافت. این جشنواره بیش از ۸۰ فیلم را در سالن آلن نیومکزیکو، ۳ تا ۷ آوریل ۲۰۲۴ نمایش می‌دهد.

همچنین این فیلم سینمایی به بیست ودومین جشنواره روح آتش در روسیه نیز راه پیدا کرده است. این رویداد سینمایی که بهترین فیلم‌های کارگردانان روسیه و ۱۶ کشور جهان در آن حضور دارند و امیر کاستاریکا نیز یکی از بنیانگذاران آن بوده از ۲۳ تا۲۶ مارس در ایالات خانتی مانسیسک در روسیه برگزار خواهد شد.

«دوار» به همراه فیلم های دیگری از برزیل، قزاقستان، هند، روسیه و … در بخش مسابقه این جشنواره کاندید دریافت جوایز شش هزار وپانصد دلاری، سه هزار و دویست دلاری و هزار و پانصد دلاری این جشنواره هستند.

این اثر با نام بین المللی «Orbital» توسط ماداکتو پیکچرز به جشنوارهای جهانی عرضه می شود و پیش از این برنده جایزه بهترین کارگردانی از هشتمین جشنواره SoundScreen ایتالیا شده است. این فیلم همچنین در پانزدهمین جشنواره فیلم های مستقل ویرجینیا کاندیدای بهترین فیلم شده و در پنچمین جشنواره اسکیپ تاون لس آنجلس، نهمین جشنواره Las Cruces در آمریکا و چهارمین دوره Kick-Off در لهستان حضور داشته است.

«دوار» امسال در سینماهای «هنروتجربه» اکران شد.

میلاد خزاعی، مهسا اکبرپور، راحیل کافی، رضا سنایی و مصطفی امیری بازیگران «دوار» هستند.

عوامل فیلم «دوار» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: داوود رحمانی، تدوین: احسان شیبانی، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، ساخت موسیقی: پیام آزادی، مدیر صدابرداری: محسن طیبی، جلوه‌های بصری: حسن پیله ور، اصلاح‌رنگ: حسام الدین ظریف، مدیران تولید: بهداد الهامی، حامد تهرانی، عکاس: مصطفی امیری، نازیلا ملکی، طراح گریم: مه‌لیلی ابولحسنی.

۳ مستند مرکز گسترش در اکران نوروزی یک پلتفرم/ از کیارستمی تا رزاق کریمی

مستندهای «دبستان پارسی»، «دیافراگم» و «راه ناتمام» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در اکران نوروزی پلتفرم هاشور عرضه می‌شوند.

نمایش این آثار از امروز شنبه ۲۶ اسفند ماه در قالب اکران نوروزی در سایت هاشور آغاز می‌شود.

«دبستان پارسی» ساخته حسن نقاشی یکی از تحسین شده‌ترین مستندهای جشنواره پانزدهم «سینماحقیقت» بود و جایزه بهترین مستند، بهترین کارگردانی و گفتار متن آن دوره را دریافت کرد. این مستند روایت راه‌اندازی یکی از نخستین مدارس ایرانی را روایت می‌کند.

«دیافراگم» به کارگردانی جواد وطنی که در پانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده رفت درباره تاریخ تحول ضبط موسیقی و صدا روی صفحه‌های گرامافون و تأثیر سیاسی اجتماعی آن در دوره‌ تاریخی قاجاریه تا پایان پهلوی دوم است.

«راه ناتمام» به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی که در چهاردهمین جشنواره «سینماحقیقت» نمایش داده شده درباره اصغر قندچی یکی از مهمترین کارآفرینان ایرانی است.

«اکسدوس» ساخته بهمن کیارستمی که در جشنواره‌های مختلف بین‌المللی روی پرده رفته، درباره مهاجران افغانستانی در ایران و بازگشت آنها به سرزمینشان است. پخش بین الملل «اکسدوس» را واحد بین‌الملل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی بر عهده داشته است.