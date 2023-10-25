به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، گروه سینمایی «هنر و تجربه» همزمان با «روز جهانی انیمیشن» مجموعه انیمیشن‌های کوتاه هنری را با عنوان «رویاهای رنگی» از روز شنبه ششم آبان اکران می‌کند.

مجموعه انیمیشن‌های کوتاه هنری «رویاهای رنگی» شامل ۱۰ انیمیشن کوتاه از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است. این مجموعه همزمان با ۲۸ اکتبر برابر با ۶ آبان روز جهانی انیمیشن اکران می‌شود.

مجموعه انیمیشن‌های کوتاه هنری شامل فیلم‌های کوتاه «سیم ششم» به کارگردانی بهرام عظیمی، «سوزن‌بان» به کارگردانی مهدی خرمیان، «پسر دریا» به کارگردانی عباس جلالی یکتا، «گذشته» به کارگردانی حمید محمدی، «ملکوت» به کارگردانی فرنوش عابدی، «کلاغ» به کارگردانی اهورا شهبازی، «بالانس» به کارگردانی برزان رستمی، «شهر خاموش» به کارگردانی امیر مهران، «دیوار چهارم» به کارگردانی محبوبه کلایی و «اکتسابات انتسابی» به کارگردانی سمانه شجاعی است.

آثاری که در این مجموعه به نمایش درمی‌آیند در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی شرکت کرده و جوایز معتبری را کسب کرده‌اند.

مراسم رونمایی این مجموعه انیمیشن‌های کوتاه در روز شنبه ۶ آبان ساعت ۱۸ در سالن شماره ۲ پردیس سینمایی چارسو برگزار می‌شود.

سمانه مقرری، طراح پوستر بسته «رویاهای رنگی» است. مجموعه انیمیشن‌های کوتاه هنری «رویاهای رنگی» از روز شنبه ۶ آبان هر روز در سینماهای منتخب گروه سینمایی «هنر و تجربه» در تهران و روزهای چهارشنبه هر هفته در سینماهای شهرستان‌ها به نمایش در می‌آید.

هم اکنون فیلم‌های گروه سینمایی «هنر و تجربه» در ۲۳ سالن سینما در تهران و شهرستان‌ها به صورت ثابت به نمایش در می‌آید.

در تهران در سینماهای چارسو، کورش، موزه سینما، نارسیس، پرده طلایی، پرندمال، فرهنگ، باغ کتاب هر روز در ۲ سانس ۱۶ و ۱۸ و در شهرستان‌ها در سینماهای هویزه، ویلاژتوریست و اطلس مشهد، سوره و ساحل اصفهان، گلستان شیراز، مهر قدس همدان، عصر جدید گرگان، ستاره باران تبریز، بهمن سنندج، مهر ارومیه، تماشاخانه پارس کرمان، آزادی کرمانشاه، بازار شهر قم و هنر و تجربه بابل روزهای چهارشنبه هر هفته در ۲ سانس ۱۶ و ۱۸ به صورت ثابت به نمایش درمی‌آید.

همچنین علاوه بر سینماهای ثابت، برخی فیلم‌ها با توجه به استقبال مخاطبان در ۱۰ سینما نیز به صورت گردشی به نمایش در می‌آید.