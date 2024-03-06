خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محمدرضا بهرامی‌صفت: نام رشته کشتی که بر زبان می‌آید ناخودآگاه اولین نامی که از ذهن‌ها عبور می‌کند جهان پهلوان تختی است، این رشته ورزشی در تاریخ این مردم و در پوست و استخوان ایرانیان تنیده شده و می‌توان با قطعیت گفت کشتی یکی از محبوب‌ترین رشته‌های ورزشی در کشورمان است.



استان همدان نیز از دیرباز یکی از استان‌های کشتی‌خیز کشور بوده که همواره در تاریخ کشتی کشور با مدال‌آوری کشتی‌گیران خود در عرصه‌های مختلف مسابقات جهانی و المپیک نقش‌آفرینی کرده است.



شاید چندین سال کشتی همدان به حاشیه برده شد اما هیچگاه رشته‌های پرمخاطب فوتبال و والیبال و سایر رشته‌ها نتوانستند جای خالی ورزش محبوب کشتی را پر کنند، باید اقرار کرد که ورزش اول این استان کشتی است و گوشه گوشه این دیار از همدان، ملایر، نهاوند و سایر شهرستان‌ها پر از استعدادهای ناب است.



افتخارآفرینی‌های مسعود مصطفی جوکار در المپیک ۲۰۰۴ آتن، مدال المپیک صادق گودرزی در المپیک ۲۰۱۲، نایب‌قهرمانی سعید ابراهیمی در مسابقات جهانی باکو، قهرمانی جمال میرزایی و صادق گودرزی در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگ جو، قهرمانی میثم مصطفی جوکار در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون، نایب‌قهرمانی صادق گودرزی در مسابقات جهانی مسکو و همه و همه هیچ‌گاه از یادها نخواهد رفت.

اما حاشیه‌های پیرامون کشتی استان همدان همواره ترمزی بوده بر رشد و توسعه این رشته ورزشی تا جایی که سبد کشتی استان را چندین سال از مدال‌آفرینی خالی کند.

بعد از پایان دوره حمیدرضا یاری بر ریاست کشتی استان همدان این مدیر برای همیشه از خانواده کشتی خداحافظی کرد و گفت علاقه‌ای دیگر برای حضور در رأس کشتی استان همدان ندارد، بعد از یاری کشتی استان همدان چندین ماه در شوک فرو رفت و در بلاتکلیفی محض قرار گرفت.



ریاست فدراسیون کشتی نیز چندین بار مجمع انتخاباتی کشتی استان همدان را لغو کرد که باعث شد مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان دست به دامن حکمیت ورزش شود تا کشتی به گل نشسته کشتی استان همدان را از بلاتکلیفی نجات دهد.

تا اینکه بالاخره سردار ولی بهاریان جانشین فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) همدان به عنوان سرپرست هیئت کشتی استان همدان از سوی فدراسیون کشتی انتخاب شد تا بالاخره کشتی استان همدان از بلاتکلیفی خارج شود.

با حضور بهاریان آرامش نسبی به خانواده کشتی استان همدان بازگردانده شد تا برگزاری مسابقات و رویدادهای کشتی به روال عادی خود بازگردد و به نوعی در لحظات پایانی کشتی استان همدان از مرگ حتمی نجات پیدا کند.



اتحاد و همدلی نجات‌بخش کشتی استان همدان است

‌دبیر هیئت کشتی استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشتی استان همدان چندین ماه در بلاتکلیفی به سر می‌برد، اظهار کرد: در ابتدای ورودمان به هیئت با شرایط خوبی مواجه نبودیم چندین ماه بلاتکلیفی محض هیئت، شرایط بسیار بدی را حاکم کرده بود و کار کردن در این فضا بسیار سخت بود.



علیرضا کرمی افزود: اولین قدم ما بازگرداندن آرامش به فضای حاکم کشتی استان همدان بود استانی که روزگاری میثم مصطفی جوکار، سعید ابراهیمی و صادق گودرزی در ترکیب هشت‌نفره تیم ملی بیشترین سهمیه را داشته چرا باید امروز این حال و روز داشته باشد.

وی با بیان اینکه نبود اتحاد و همدلی کشتی استان همدان را به مرز نابودی کشیده است، گفت: روزگاری ما تنه به تنه کشتی مازندران می‌زدیم و کشتی‌گیران المپیکی داشتیم و شرایط امروز زیبنده کشتی استان همدان نیست.



کرمی خاطرنشان کرد: در قدم اول سعی کردیم ساختار هیئت را سر و سامان دهیم و سرپرست کمیته‌های مختلف هیئت را تعیین کردیم همچنین با تشکیل کمیته انضباطی تخلفات مربیان و کشتی‌گیران را تعیین تکلیف کردیم که با اظهار پشیمانی آنها رو به رو شدیم.

وی با اشاره به اهم اقدامات در این مدت بیان کرد: اعزام تیم کشتی جوانان به مسابقات قهرمانی کشور در انزلی، ساماندهی تیم‌های رده‌های مختلف نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و پیگیری اعزام یک مربی به اردوی تیم ملی نوجوانان کشور به همراه اعزام ۶ کشتی‌گیر استان از جمله اقدامات بوده است.



دبیر هیئت کشتی استان همدان عنوان کرد: برگزاری کلاس ارتقا داوری استان، اعزام کارشناسان به دوره‌های توجیهی و آموزشی انستیتو فدراسیون کشتی، برگزاری کلاس استاژ مربیگری درجه ۳ با حضور قهرمان المپیک مسعود مصطفی جوکار، تغییر و تحولات مالی و ایجاد حساب تنخواه، برگزاری جلسات متعدد با مدیران استانداری و دستگاه ورزش نیز از جمله اقدامات است.



وی با اشاره به ساماندهی هیئت‌های شهرستانی بیان کرد: نظارت و سرکشی مداوم به هیئت‌های شهرستانی در این ایام صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: همچنین افتتاح خانه‌های کشتی باشگاه مقاومت شهر همدان و شهید سلیمانی را انجام دادیم و افتتاح‌های دیگری را به زودی در دستور کار خواهیم داشت.



کرمی با بیان اینکه از جان و دل برای کشتی استان همدان تلاش خواهیم کرد، گفت: اعتقاد ما این است وضعیت فعلی زیبنده کشتی استان همدان نیست و باید کشتی استان به جایگاه واقعی خود در کشور بازگردد.

دبیر هیئت کشتی استان همدان خاطرنشان کرد: از تمامی خانواده کشتی استان همدان پیر و جوان، پیشکسوتان، مربیان، داوران و کشتی‌گیران می‌خواهیم با اتحاد و همدلی پای کار بیایند.



گفتنی است؛ امیدواریم با ساماندهی که صورت گرفته رشته کشتی در استان همدان با دوری از حاشیه‌ها و اتحاد و همدلی خانواده بزرگ کشتی به روزهای طلایی خود بازگردد.