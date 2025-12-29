به گزارش خبرگزاری مهر، ولی بهاریان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فشارهای اقتصادی حاکم بر ورزش کشور اظهار کرد: تداوم فعالیت‌های قهرمانی کشتی در استان با چالش جدی تأمین منابع مالی روبه‌روست و هزینه‌ها با توان حمایتی موجود همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ورزش بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر شرایط کلان کشور قرار گرفته است، افزود: مشکلاتی نظیر ناترازی‌های انرژی و افزایش هزینه‌های جاری، دامنه فعالیت حامیان مالی بالقوه را به‌شدت محدود کرده و بسیاری از واحدهای اقتصادی که پیش‌تر امکان حمایت داشتند، امروز خود درگیر بقا هستند.

بهاریان با تأکید بر اینکه بخش عمده‌ای از بودجه هیئت صرف اعزام تیم‌ها می‌شود، خاطرنشان کرد: اعزام ورزشکاران به رقابت‌های برون‌استانی مستلزم پرداخت هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل، اسکان، تغذیه و تجهیزات است؛ موضوعی که فراتر از منابع در اختیار هیئت بوده و نیازمند پشتیبانی جدی‌تر است.

رئیس هیئت کشتی همدان ادامه داد: حتی برگزاری مسابقات رسمی و استاندارد در داخل استان نیز نیاز به اعتبار قابل‌توجه دارد و این در حالی است که آورده‌های مالی فعلی پاسخگوی حداقل‌های مورد انتظار نیست.

بهاریان با اشاره به برنامه‌ریزی هیئت برای تحرک‌بخشی به فضای کشتی استان همدان گفت: برگزاری رویدادهای رقابتی در ماه‌های پیش‌رو به‌عنوان یک محرک جدی در دستور کار قرار دارد؛ چراکه این مسابقات می‌تواند هم انگیزه ورزشکاران را افزایش دهد و هم نگاه مسئولان و خیرین را بیش از گذشته متوجه نیازهای این رشته پرافتخار کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، زمینه استمرار فعالیت‌های ورزشی و حفظ جایگاه کشتی همدان در سطح ملی فراهم شود.