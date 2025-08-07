به گزارش خبرنگار مهر، ولی بهاریان شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات گسترده برای ارتقای ورزش کشتی در استان اظهار کرد: مجموعه کشتی استان طی دو سال اخیر با بسیج امکانات و سرمایه انسانی، موفق شده جهش قابل توجهی در جذب نوجوانان و پرورش استعدادهای جدید ایجاد کند، به طوری که جمعیت کشتیگیران از ۳۴۵۰ نفر در ابتدای دوره جدید مدیریت، هماکنون به بیش از ۷ هزار نفر رسیده است.
وی با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری روی نسل جوان و پایه گفت: بخش اعظم جامعه هدف کشتی همدان را نونهالان و نوجوانان تشکیل میدهند.
رئیس هیئت کشتی استان همدان عنوان کرد: این موفقیت بدون مشارکت و همدلی اعضای هیئت، پیشکسوتان، مربیان و داوران ممکن نبود و تنها با نگاه مدیریتی حاصل نمیشود.
بهاریان خاطرنشان کرد: ما همواره تاکید داشتهایم که هیئت کشتی، خانه امید است و هر فرد توانمند و علاقهمند میتواند در مسیر خدمت به ورزش استان گام بردارد.
رئیس هیئت کشتی استان همدان با بیان اینکه در گذشته اختلافات و ناهماهنگیهایی در هیئت استان وجود داشته، افزود: پس از پذیرش مسئولیت، با استفاده از نظرات بزرگان و پیشکسوتان و تشکیل کارگروههای تخصصی تلاش کردیم آرامش و تمرکز را به خانواده کشتی برگردانیم.
وی ادامه داد: طی این مدت، علیرغم مشکلات اعتباری و تغییر مکرر استاندار و فرمانداران که روند پروژهها را کند کرد، موفقیتهای کمنظیری رقم زدیم.
رئیس هیئت کشتی استان با تشریح اقدامات زیربنایی انجامشده، خاطرنشان کرد: یکی از محورهای جدی دوره جدید، توسعه زیرساختها و تجهیز اماکن ورزشی بوده است. در این راستا، سالن ابنسینا پس از سالها پیگیری و با همکاری اداره ورزش و جوانان و مجموعه شهرداری در اختیار هیئت قرار گرفته و تجهیز و بازسازی آن شروع شده است.
بهاریان خاطرنشان کرد: تلاش داریم این سالن به عنوان پایگاه محوری کشتی استان و محل برگزاری مسابقات و اردوها آماده شود تا در کنار پروژه ساخت خانه کشتی استاندارد که با همکاری برخی نمایندگان مجلس در مرحله رایزنی و برنامهریزی قرار دارد، ظرفیت نهادینه برای همدان فراهم شود.
وی افزود: در بخش توسعه و تعمیر اماکن ورزشی شهرستانها، با تغییر برخی رؤسای هیئتها، روند احیا، بازسازی و تقویت باشگاهها شتاب گرفت، نمونههای موفقی در کبودرآهنگ، اسدآباد و ملایر داشتیم که با تغییر مدیریت، فضای باشگاهها و سالنهای کشتی احیا شد و رضایتمندی میان ورزشکاران رشد یافت.
بهاریان با اشاره به عملکرد فنی کشتی همدان در سال گذشته تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳، در مجموع، هیئت کشتی استان موفق به برگزاری ۲۱ مسابقه کشوری و منطقهای، ۱۶ اردوی تیمی و اعزام ۱۳ مورد به رقابتهای ملی شد.
رئیس هیئت کشتی استان همدان عنوان کرد: کشتیگیران استان موفق به کسب ۸ مدال طلا، ۲ نقره و ۱۲ مدال برنز در سطوح کشوری و بینالمللی شدهاند؛ ۱۷ ورزشکار همدانی نیز به اردوهای تیم ملی دعوت شدند.
وی همچنین بیان کرد: در کنار مسابقات و اردوها، امور فرهنگی و اجتماعی مرتبط با ورزش نیز با جدیت دنبال شد؛ مجموعاً بیش از ۱۸ مراسم یادواره، تجلیل از شهدا و برنامههای فرهنگی برگزار شد و حضور پررنگ جامعه کشتیگیر در راهپیماییها و مراسم ملی نماد همدلی و تعهد اجتماعی ورزشکاران است.
رئیس هیئت کشتی همدان خاطرنشان کرد: در برنامه توسعه ورزش بانوان، با وجود محدودیتهای زیرساختی، شاهد فعالسازی بخش بانوان و گسترش رشتههای مرتبط بودیم و امیدواریم با رفع موانع، سهم بانوان را از فضای ورزش کشتی استان ارتقا ببخشیم.
بهاریان مطالبهگری مسئولانه رسانهها را فرصتی برای توسعه دانست و گفت: انتقاد سازنده لازمه رشد و تعالی است اما برخی چهرهها به جای حضور و قبول مسئولیت، تلاش میکنند با بزرگنمایی برخی نقاط ضعف و ایجاد حاشیه، جو ناامیدی ایجاد کنند.
وی افزود: حل مسائل کشتی استان، فقط در سایه مشارکت و همکاری جمعی ممکن است و موفقیتها نتیجه تلاش جمعی است، نه کار فردی.
رئیس هیئت کشتی استان همدان ابراز امیدواری کرد که با تدوین تقویم سالانه و استمرار برنامههای جاری، کشتی همدان نقشی پررنگ در ورزش ایران ایفا کند.
