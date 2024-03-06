به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «توتو» نوشته آنیس بس و دنیل بس با ترجمه راحله فاضلی اثری است که بهار سال ۱۴۰۳ با کارگردانی مشترک شیماه خاسب و امیرسپهر تقی‌لو روی صحنه خواهد رفت. شیماه خاسب که در سال جاری نمایش «شام خداحافظی» را روی صحنه برده بود، درباره چرایی رفتن به سراغ کارگردانی مشترک و چالش‌هایی که این امر می‌تواند به همراه داشته باشد، به خبرنگار مهر گفت: چند سال پیش به همراه امیرسپهر تقی‌لو قصد داشتیم نمایش «مادر» نوشته فلوریان زلر را روی صحنه ببریم که این امر میسر نشد. جلساتی را برگزار می‌کردیم و طی آن ایده‌های اجرایی مدنظرمان را برای به صحنه بردن نمایش «مادر» مطرح می‌کردیم. بعد از اینکه اجرای نمایش «مادر» متنفی شد، در نمایش «شام خداحافظی» همکاری ما شکل گرفت. در ادامه ایده‌های اجرایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که نمایش «توتو» را کار کنیم.

وی یادآور شد: فکر نمی‌کنم کارگردانی مشترک یک اثر نمایشی کار سخت و چالش‌برانگیزی باشد و تا این لحظه برای من کار سختی نبوده است. هم من و هم تقی‌لو ایده‌های‌مان را مطرح می‌کنیم و برای‌مان چالش‌برانگیز نبوده است و فکر نکنم کارگردانی مشترک‌مان به کیفیت و خروجی کار ضربه بزند.

خاسب درباره ویژگی‌های نمایشنامه «توتو»، توضیح داد: «توتو» نیز مانند «شام خداحافظی» یک متن فرانسوی است و لایه‌های طنز دارد. البته ما تقریباً بر اساس نمایشنامه «توتو» کاری را شکل دادیم و آن را تمرین می‌کنیم. این نمایش دغدغه ارتباطات دارد؛ ارتباط زن و شوهر، ۲ دوست با هم و ارتباط بین انسان و حیوان. موضوع ارتباط دغدغه همیشگی انسان‌ها است و تاریخ مصرف ندارد.

این کارگردان تئاتر درباره شرایط تولید نمایش «توتو» با توجه به وضعیت اقتصادی تئاتر، تاکید کرد: چالش‌های اقتصادی همیشه برای تئاتر بوده و هست و البته الان این چالش‌ها بیشتر شده است. در تولید نمایش «توتو» دوستی پرداخت برخی هزینه‌ها را متقبل شده است ولی اینکه چقدر نمایش فروش خواهد داشت، معلوم نیست از این رو فعلاً نمی‌دانیم هزینه‌های تولید تامین خواهد شد یا نه. به طور کلی نمی‌توان به منفعت مالی در تئاتر فکر کرد.

وی با اشاره به اینکه تمرین‌های نمایش شروع شده است، درباره زمان و مکان اجرای «توتو» گفت: ما نمایش را بهار سال آینده در یکی از سالن‌های دولتی تئاتر روی صحنه خواهیم برد و به زودی بازیگران نمایش نیز معرفی خواهند شد.

در خلاصه داستان نمایش «توتو» آمده است: ماجرا با گم‌شدن سگ خانواده شروع می‌شود و این اتفاق به ظاهر ساده لایه‌های زیرین زندگی آنها را مورد چالش قرار می‌دهد و در ادامه با آمدن یک رفیق قدیمی رازهایی برملا می‌شود.