نخستین تجربه کارگردانی تئاتر با «شام خداحافظی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، نمایش «شام خداحافظی» نوشته مشترک ماتیو دلاپورت و الکساندر دولاپتولیر با ترجمه شهلا حایری و کارگردانی شیماه خاسب به زودی در یکی از تماشاخانه‌های شهر تهران روی صحنه می‌رود.

شیماه خاسب که طی ۱۵ سال گذشته تا کنون در بیش از ۶۰ اجرا به عنوان دستیار کارگردان، برنامه‌ریز، مدیر اجرا و … حضور مستمر داشته، در نخستین تجربه کارگردانی‌اش از حضور زهرا بحیرایی به عنوان سرمایه‌گذار بهره می‌برد.

خاسب پیش از این با مسئولیت‌های مختلف، همراه با گروه‌های تئاتری در چندین جشنواره جهانی نیز حضور داشته که می‌توان به جشنواره‌هایی همچون باسانو-ایتالیا، بوسکا کمدیا کراکوف - لهستان، پاریس- فرانسه، لوراخ - آلمان، جشنواره پرفورمنس باری- ایتالیا و همچنین اجرای عمومی در سیاتل آمریکا و … اشاره کرد.

خاسب درباره داستان نمایش عنوان کرد: کلوتید و پی‌یر تصمیم می‌گیرند بهترین دوستانشان را به صرف شام دعوت کنند و برای آنها شام خداحافظی تدارک ببینند و از شر آنها خلاص شوند تا بتوانند با دوستان جدید آشنا شوند، با ورود آنتوان به این مهمانی اتفاقاتی رخ می‌دهد که این مهمانی کاملاً تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد.

نمایش «شام خداحافظی» به کارگردانی شیماه خاسب از اواخر مرداد ماه در یکی از تماشاخانه‌های تهران به صحنه می‌رود و خبرهای تکمیلی نمایش پس از دریافت مجوزهای لازم به زودی اعلام می‌شود.