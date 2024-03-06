جمشید خیرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره بازگشت محمدعلی گرایی و تصمیم‌گیری در مورد او گفت: گرایی یکی از نوابغ کشتی فرنگی است و یکی از امیدهای ایران برای المپیک است، اما به اعتقاد من کشتی‌گیری باید به المپیک راه پیدا کند که در کوران مسابقات قرار گرفته باشد. مهم‌ترین موضوع در مورد گرایی این است که آیا الان در شرایط آمادگی قرار دارد یا خیر. اگر من جای کادر فنی بودم به خاطر اینکه اگر و اما به وجود نیاید او را به مسابقات جام وهبی امره اعزام می‌کردم.

وی گفت: قرار است در مسابقات جام وهبی امره ۴ نفر در وزن ۷۷ کیلوگرم روی تشک بروند، چه ایرادی داشت اگر این تعداد به ۵ کشتی‌گیر می‌رسید؟! اگر گرایی به این رقابت‌ها اعزام می‌شد آن وقت میزان آمادگی جسمانی‌اش مشخص می‌شد. به نظرم کادر فنی در خصوص این موضوع اشتباه کرد. ای کاش گرایی هم به مسابقات جام وهبی امره اعزام می‌کرد. البته من نمی‌توانم جای کادر فنی تصمیم بگیرم اما نظر شخصی من این است که بهتر بود همه نفرات به این مسابقات اعزام می‌شدند.

کارشناس کشتی فرنگی عنوان کرد: اگر همه نفرات به این مسابقات اعزام می‌شدند، آن‌ها محک می‌خوردند و اعضای کادر فنی هم به راحتی می‌توانستند به جمع بندی برسند. اما الان فکر کنم کار برای کادر فنی سخت شده است، چون در صورتی که کشتی‌گیران اعزامی در وهبی امره نتیجه نگیرند، بعد از چند ماه دوری گرایی بر چه مبنای و به کدام مسابقه اعزام می‌کنید؟ بعد از آن شاید آن مسابقات در سطح و اندازه وهبی امره نباشد. این تصمیم هزار تا اما و اگر به همراه دارد. اما اگر کادر فنی قصد داشت کار را تمام کند به نظرم باید همه کشتی‌گیران را به مسابقات اعزام می‌کرد.

خیرآبادی گفت: کشتی فرنگی زمان دیگری در اختیار ندارد. کمتر از ۵ ماه دیگر مسابقات المپیک پیش رو است و اگر گرایی آمادگی لازم را نداشته باشد چطور می‌تواند دوباره شروع کند و به سر وزن برسد و خودش را به کادر فنی ثابت کند. همه این موارد به خاطر تصمیمی که کادر فنی گرفته است. من شنیدم کادر فنی تصمیم‌گیری در مورد گرایی را به نتایج سایر کشتی‌گیران در مسابقات بین‌المللی موکول کردند که به نظرم این موضوع هم کمی شبه برانگیز است.

وی عنوان کرد: اگر این کشتی‌گیران در مسابقات بین‌المللی نتیجه گرفتند آن وقت تکلیف چه خواهد شد؟ اگر او را برای المپیک نمی‌خواستند برای چه هزینه کردند که محرومیتش بخشیده شود؟ با توجه به این مسایل به نظرم بهتر بود گرایی هم به مسابقات جام وهبی امره اعزام کنند اما در هر صورت مسوولیت تیم با کادر فنی است و باید خودشان پاسخگو باشند. ما هم اگر نظری می‌دهیم شخصی است و تصمیم‌گیرنده افراد دیگری هستند.

کارشناس کشتی فرنگی در مورد تصمیم کادر فنی در مورد اعزام محمدرضا گرایی در وزن ۷۲ کیلوگرم خاطرنشان کرد: به نظرم کادر فنی در مورد محمدرضا تصمیم درستی گرفت و اگر من خودم هم سرمربی تیم ملی بودم در مورد محمدرضا همچنین تصمیمی می‌گرفتم. محمدرضا نباید چندین بار وزن کم کند و فرسوده شود. او اگر قرار باشد در کوران مسابقات قرار بگیرد باید به یک وزن بالاتر می‌رفت. همانطور که وقتی در ترکیب تیم امید بود و من هم سرمربی تیم بودم او را در وزن ۷۷ کیلوگرم روی تشک فرستادم. سوریان ۷ مدال طلای جهان کسب کرد به این خاطر که او تنها یک بار در سال وزن کم می‌کرد.

خیرآبادی گفت: این واقعیت را ما باید بپذیریم که در المپیک ورزش اول کشور کشتی است و باید سرمایه‌های این رشته حفظ شوند. همه بار مدال‌آوری در این مسابقات برعهده کشتی است. به نظرم در مورد محمدرضا کادر فنی بهترین تصمیم را گرفت. بدن او نباید تخریب شود. محمدرضا وقتی در یک وزن بالاتر کشتی بگیرد هم در کوران مسابقات قرار دارد و هم اینکه بدنش حفظ می‌شود.