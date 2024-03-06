به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی جام وهبی امره ترکیه روزهای ۱۷ و ۱۸ اسفندماه در شهر آنتالیا ترکیه برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه این رقابت‌ها، مسابقات اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲، ۸۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم فردا پنج شنبه و مسابقات اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم روز جمعه برگزار خواهد شد.



آغاز این رقابت‌ها از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت ایران است و مسابقات هر وزن در همان روز پایان می‌یابد.

نتایج قرعه کشی نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۱۳ کشتی گیر شرکت کرده اند، پویا دادمرز در دور نخست با آراکی میزکوکی از ژاپن پیکار می‌کند و در صورت غلبه بر این حریف در دور دوم به مصاف مورتابک اولو از قرقیزستان می‌رود. محمدهادی شعبانی نیز که در پایین جدول قرار دارد، در دور اول با برنده دیدار میان فرید از آذربایجان و ویتالی کابالویف از روسیه مصاف می‌دهد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم که با حضور ۲۰ نفر برگزار می‌شود، مهدی محسن نژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان نمایندگان ترکیه و قزاقستان می‌رود. محمدمهدی غلامپور در دور اول به مصاف کشتی گیری از جمهوری آذربایجان می‌رود و در صورت گذر از این حریف در دور دوم با ناهیت از آذربایجان مصاف می‌دهد. امیررضا ده بزرگی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با حریف ترک مبارزه می‌کند. ده بزرگی و غلامپور تا دیدار یک چهارم نهایی به هم برخورد نمی‌کنند. محسن نژاد نیز تا دیدار نیمه نهایی با دیگر کشتی گیران کشورمان مبارزه نخواهد کرد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۲۲ کشتی گیر حضور دارند، سعید اسماعیلی در دور اول با ویسایتوف از روسیه کشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی بر این حریف در دور دوم به مصاف نماینده کشور قرقیزستان می‌رود. محمد جواد رضایی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده مبارزه میان کبیسپایف از قزاقستان و دیگر نماینده قزاقستانی کشتی می‌گیرد. دو کشتی گیر کشورمان تا دیدار فینال با هم برخورد نمی‌کنند.

در وزن ۷۲ کیلوگرم که ۱۲ شرکت کنند دارد، محمدرضا رستمی در دور اول با دیمیتری آداموف از روسیه پیکار می‌کند و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد به مصاف ایمران علی اف از روسیه می‌رود.

در وزن ۷۷ کیلوگرم که ۲۲ نفر حضور دارند، امیر عبدی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با برنده کشتی میان امین کاویانی نژاد و مهمت جان از ترکیه کشتی می‌گیرد. محمدرضا مختاری در دور اول به مصاف حریفی از روسیه می‌رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد با کشتی گیر ترکیه مصاف می‌دهد. مختاری تا مرحله یک چهارم نهایی با کاویانی و عبدی برخورد نمی‌کند. علی اسکو در دور نخست به مصاف آلتان احمت از ترکیه می‌رود و در صورت گذر از این حریف در دور بعد با یامادا از ژاپن پیکار می‌کند. اسکو در پایین جدول قرار دارد و تا دیدار فینال با نمایندگان کشورمان برخورد نمی‌کند.

در وزن ۸۲ کیلوگرم که ۱۲ شرکت کننده دارد، عباس مهدی زاده در دور اول با تونجای از آذربایجان کشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی بر این حریف در دور دوم به مصاف حسن برک از ترکیه می‌رود. رسول گرمسیری در دور نخست با یونس امره باشار از ترکیه مبارزه می‌کند و در صورت شکست این حریف در دور بعد به مصاف ژاماشیولی از گرجستان می‌رود. دو نماینده کشورمان در صورت پیروزی مقابل رقبای خود در مرحله نیمه نهایی به مصاف هم خواهند رفت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۱۸ کشتی گیر حضور دارند، محمدحسین محمودی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف نماینده کشور ترکیه می‌رود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که با حضور ۲۷ کشتی گیر برگزار می‌شود، محمدهادی ساروی در دور نخست با دوغان از ترکیه کشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر، در دور بعد به مصاف کشتی گیری از روسیه می‌رود. مهدی بالی در دور اول به مصاف تامسل جان از ترکیه می‌رود و در صورت پیروزی در این دیدار، در دور بعد به مصاف ایسکاکوف از قزاقستان می‌رود. دو نماینده کشورمان در صورت فینالیست شدن به مصاف هم می‌روند.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که با حضور ۱۳ کشتی گیر برگزار می‌شود، فردین هدایتی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان کویی یامادا از ژاپن و علی ناجل از ترکیه می‌رود. امین میرزازاده که در آنسوی جدول حضور دارد در دور نخست با ویتالی شور از روسیه پیکار می‌کند و در صورت گذر از این حریف به مصاف بوراک از ترکیه می‌رود. دو نماینده کشورمان در صورت فینالیست شدن به مصاف هم می‌روند.